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الأوقاف: المريض والخائف من كورونا يستثنى من أداء الصلوات في المساجد.. فيديو

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 10:13 ص
المساجد
المساجد
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شيرين عادل
قال الدكتور أيمن أبو عمر ، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة ،   إن دور المناسبات  بالمساجد ستستمر فى تعليق أنشطها  ، لافتأ إلى أن أى  نشاط غير الصلاة سيكون معلقأ فى الفترة الحالية .

وأضاف  وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير ،  أن بيان وزير الأوقاف تضمن جزء فقهى تضمن أنه لا حرج ولا ذنب على الإطلاق على من يحتاط لنفسه ولا يذهب للمسجد لأداء الصلوات  كونه مريض أو خوفأ من انتقال عدوى كورونا  إليه  خاصة وأن الفترة الحالية لم تشهد فتح المساجد بالكامل. 

وأكد أن صلاة الجمعة لا يوجد بها إلزام إطلاقأ للمواطنين  خاصة وأن الإلزام فى الحالات العادية أما الفترة الحالية فنحن فى مرحلة استثنائية . 

  وأشار إلى أن قرار عودة صلاة الجمعة سيشمل المساجد التى يوجد بها أئمة وخطباء معتمدين من وزارة الأوقاف والذين سيكونون مسئولين عن عملية تنظيم دخول المواطنين .


وتابع ، ان الضوابط التى وضعتها وزارة الأوقاف مع الفتح الجزئى للمساجد تتناسب مع الفترة الاستثنائية لأزمة فيروس كورونا . 
  
ولفت   وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة  إلى أن الوزارة تراهن على وعى الشعب  بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا . 
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