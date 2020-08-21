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منوعات

عارضة أزياء تنفق 15 ألف جنيه إسترليني لتشبه الممثلة بينيلوبي كروز

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 10:11 ص
عارضة الأزياء البرازيلية
عارضة الأزياء البرازيلية
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شيماء مصطفى
أنفقت عارضة أزياء برازيلية، 15 ألف جنيه إسترليني على جراحات تجميلية لكي تبدو مثل الممثلة العالمية بينيلوبي كروز.

ووفقًا لموقع "ميرور" البريطاني، خضعت عارضة الأزياء المشهورة على تطبيق انستجرام، وانيسا مورا ، لـ 4 عمليات تجميل لتصحيح شكل أنفها حتي تبدو مثل النجمة الإسبانية، مؤكدة أنها لن ترتاح حتى تحصل على نفس هيئتها.

واعترفت وانيسا المولودة في البرازيل أنها لا تتعرف الآن على شكلها في الصور القديمة- لكنها أكدت أنها سعيدة بما وصلت إليه، مقارنة بمظهرها قبل ثماني سنوات قبل أن تبدأ في الخضوع للعمليات.

وأضافت: "قيل لي إنني أشبه بينيلوبي وأنا فخورة جدًا بذلك"، مؤكدة أن أنفها يبدو جميلا ولذلك لن تهدأ حتى تحصل على نفس شكله.

وتابعت: "الجراحة الأخيرة أردت تصحيح العيوب، وبرغم أن ما بعد الجراحة صعب لكن الأمر يستحق ذلك".
عارضة أزياء تنفق 15 ألف جنيه إسترليني لتشبه الممثلة بينيلوبي كروز
عارضة أزياء تنفق 15 ألف جنيه إسترليني لتشبه الممثلة بينيلوبي كروز
عارضة أزياء تنفق 15 ألف جنيه إسترليني لتشبه الممثلة بينيلوبي كروز
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