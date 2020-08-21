الصحف الإماراتية: أوروبا ترفض تدخلات أردوغان في ليبيا.. خطوة إثيوبية جديدة تستفز مصر والسودان.. تركيا تواصل خرق السيادة العراقية.. واستياء شعبي متصاعد في لبنان

الوطن: خطوة إثيوبية جديدة تستفز مصر والسودان

البيان: استياء شعبي متصاعد في لبنان جراء انفجار بيروت

الإمارات اليوم: تركيا تواصل خرق السيادة العراقية رغم احتجاج بغداد

الخليج: أوروبا ترفض تدخلات أردوغان في ليبيا وتنتقد سياسته التوسعية





تناولت الصحف الإماراتية اليوم الجمعة العديد من الموضوعات الهامة على الصعيد الدولي والمحلي والإقليمي وتصدر ذلك أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتبر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ينتهج «سياسة توسعية تمزج بين المبادئ القومية والإسلامية ولا تتفق والمصالح الأوروبية»، وتشكّل «عاملًا مزعزعًا لاستقرار» أوروبا.





وأكدت "الخليج" أن ماكرون قال في مقابلة أجرتها معه مجلة «باري ماتش»، إنه «يجب على أوروبا أن تتصدى لهذه الأمور وجهًا لوجه، وأن تتحمل مسؤوليتها. أنا لست مع التصعيد. لكن بالتوازي، أنا لا أؤمن بالدبلوماسية الضعيفة. لقد أرسلنا إشارة مفادها أن التضامن الأوروبي ذو معنى».





ونشرت المقابلة قبل ساعات من لقاء ماكرون مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في حصن بريجانسون؛ وقال ماكرون في ختام اللقاء إنه ناقش مع المستشارة الألمانية الأوضاع في ليبيا، لافتًا إلى أنهما يلاحظان قوى أجنبية تتدخل في الصراع وتنتهك حظر الأسلحة المفروض. وتدهورت العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي في الأشهر الأخيرة، بسبب التوتر الحاصل بخصوص شرقي البحر المتوسط. والأربعاء، هدد الرئيس التركي بمواصلة التنقيب عن مصادر الطاقة في مياه متنازع عليها في شرقي المتوسط.





وقالت "الوطن" أنه على الرغم من الانتقادات الواسعة التي لاقاها إعلانها السابق عن إتمام المرحلة الأولى من ملء سد النهضة”في 21 يوليو”، كشفت إثيوبيا أمس الخميس تاريخ بدء المرحلة الثانية، في خطوة يتوقع أن تثير حفيظ مصر والسودان.





وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إن المرحلة الثانية من ملء بحيرة السد ستكون في أغسطس المقبل عند موسم الأمطار، حيث يتوقع أن يتم تعبئة 18.4 مليار متر مكعب من المياه.





وأوضح أن الأعمال التي سيتم تنفيذها من سبتمبر وحتى أغسطس المقبل ستكون حاسمة في اكتمال بناء سد النهضة بحلول 2023.





بدوره، قال المدير العام لمشروع سد النهضة ،كيفلي هورو، إن الأعمال الكلية في بناء مشروع سد النهضة وصلت إلى 78% فيما وصلت أعمال الإنشاءات المنفذة إلى 75%..





جاء ذلك خلال اجتماع للجنة متابعة مشروع السد الذي يتوقع أن يكون أضخم المشاريخ الكهربائية في إفريقيا، بحضور آبي أحمد، ووزراء الخارجية والري.





وقالت "الإمارات اليوم" أن وزارة الدفاع التركية أعلنت “تحييد” 4 أشخاص قالت إنهم مسلحون من منظمة حزب العمال الكردستاني، في غارات جوية شمالي العراق.





ونقلت وسائل اعلام عن الوزارة أن مقاتلاتها نفذت عمليات في منطقتي كارا، وأفاشين، شمال العراق، أسفرت عن تحييد أربعة عناصر من المنظمة “كانوا في وضعية استعداد لتنفيذ هجوم”.





يأتي ذلك بعد أسبوع من استدعاء الخارجية العراقية للسفير التركي “على خلفية الخروقات والانتهاكات المستمرة للجيش التركي للأراضي العراقية”، وقصف طائرة دون طيار منطقة سيدكان في أربيل بإقليم كردستان العراق، ما تسبب في مقتل ضابطين وجندي.





وردت الخارجية التركية على الاستدعاء بالقول إن أنقرة ستتخذ التدابير اللازمة لحماية أمن حدودها، إذا واصل العراق تجاهل وجود عناصر “حزب العمال الكردستاني” على أراضيه.





وأكدت "البيان" أن آخر ما توقعه الشاب فراس حمدان أن تنتهي مشاركته في تظاهرة غاضبة في وسط بيروت بعد انفجار المرفأ المروّع بعملية قلب مفتوح نتيجة إصابته بخردقة، كذلك الأمر بالنسبة الى زينة التي لم تستوعب بعد سبب إصابتها بطلقين متفجرين بينما كانت تحتج سلميا.





بعد أيام من الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس، نزل آلاف اللبنانيين الى الشارع حاملين غضبهم ومحمّلين المسؤولين على كل المستويات مسؤولية ما حصل نتيجة الإهمال والفساد والتقصير. وحصلت مواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية.





خلال الأيام التالية، أفاد أطباء عاينوا عشرات الذين أصيبوا خلال هذه التحركات، عن إصابات بالغة عن قرب، غير مألوفة منذ انطلاق التظاهرات ضد الطبقة السياسية في الخريف الماضي. واتهمت منظمات حقوقية قوى الأمن ومجهولين بلباس مدني بإطلاق كرات معدنية ورصاص مطاطي بهدف “إلحاق الأذى”.