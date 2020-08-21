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توك شو

مواهب غنائية.. طفلة تبهر الجميع بصوتها الجميل

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 12:47 م
مايا محمد
مايا محمد
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البهي عمرو
خصص برنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة " دى إم سي" تقديم الإعلامية داليا أشرف،  فقرة خاصة للحديث عن مواهب الأطفال، استضافة اثنين من أصحاب الصوت المميز، تقى عصام و مايا محمد.

قالت تقى عصام صاحبة الـ 13 عامًا إن والدتها هي أول من أكتشفت موهبتها فى سن الـ 10 سنوات، موضحًة أنها تحب الغناء لـ فيروز ونجوم كبار.

وغنت تقى أكثر من أغنة على الهواء لـ أم كلثوم، وأغانى وطنية ظهر فيها جمال صوتها. 

وفى نفس السياق قال مايا محمد، صاحبة الـ 11 عامًا، إن والدتها هى الأخري، من اكتشفت موهبتها وبعد ذلك بدأت فى تنميتها.
وأشارت الطفلة صاحبة الصوت المميز، أنه الفنانة هالة رشدي، مثلها الأعلى، وقامت مايا بغناء أكثر من أغنية على الهواء، أبهرت الجميع.

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