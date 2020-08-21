يحب التنزه والفاكهة.. السلحفاة فريد يبحث عن الحب وشريكة تشبهه

"مرحبًا، اسمي فريد، أبلغ من العمر 50 عامًا وأبحث عن الحب.. أحب التنزه والخيار والخس والفاكهة وأبحث عن سيدة ذات تفكير مشابه"، كانت هذه الرسالة النصية تم تداولها على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي ليبدو لك أن رجل عجوز يبحث عن رفيقة تشاركه وحدته وقلبه، لكن ستتفاجأ عندما تعلم أن هذا الإعلان لذكر سلحفاة يدعى "فريد".





وفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، صاغت أنجيلا ماتشيت مالكة "فريد"، هذا الإعلان لشعورها بأن حيوانها الأليف في حاجة ماسة إلى شريكة ما، لذلك كتبته ونشرته على وسائل التواصل الاجتماعي.





وقالت أنجيلا إن فريد في حاجة إلى رفيقة من نوعه، خاصة أنه يتجول باستمرار حول الحديقة في محاولة لتكوين صداقات بأشياء عشوائية، ما جعلها تبادر بكتابة هذه الرسالة.





وطالبت في نص الرسالة أن تكون الأنثى قوية تحب الخروج في الهواء الطلق والتعود على العيش في حديقة"، مازحة بالقول على لسان حيوانها: ""أنا على استعداد لمشاركة مكان إقامتي وربما الخس والخيار".





وأوضحت أنجيلا، 54 عامًا، من أبردينشاير، للمهتمين، أن فريد هو سلحفاة من نوع "هيرمان"، وتم توريده إلى المملكة المتحدة منذ حوالي 50 عامًا.



