نجل أحمد عبدالحليم: هدوء والدى سر تألقه فى لقاءات القمة وأغمى عليا بعد هدف أيمن منصور فى السوبر

كشف ايهاب احمد عبدالحليم نجل نجم نادى الزمالك السابق عن طقوس والده خلال مباريات القمة بين الأهلي والزمالك.





ويلتقي غدا السبت المارد الأحمر بقيادة السويسرى رينيه فايلر نظيره الفارس الأبيض الذى يقوده فنيا الفرنسي باتريس كارتيرون فى إطار منافسات الدورى الممتاز.





قال نجل نجم الزمالك السابق : لا توجد مواقف معينة حدثت بينى وبين والدى خلال مباريات القمة وكان دائما يقول لى عندما يرانى فى حالة قلق قبل اللقاء يقول لى ما تقلقش أن شاء الله هنكسب الأهلي.





تابع : علمت بعد ذلك أن هدوء والدى لم يكن معى فقط خلال مباريات القمة وإنما داخل الملعب ايضا وبينما تسود العصبية بين لاعبي الزمالك فى لقاءات القمة يظل والدى هادئا ويتألق ويكون من افضل لاعبي الفارس الأبيض داخل المستطيل الأخضر.





أضاف : وفى مباراة السوبر الإفريقي الذى أقيم فى جنوب افريقيا عندما فاز الزمالك على الأهلي وعقب إحراز ايمن منصور هدف اللقاء الوحيد بكيت كثيرا وتعرضت لحالة من الإغماء



