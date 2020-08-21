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سيارات

فيديو مرعب لانشقاق أرضي وابتلاع 21 سيارة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:08 ص
صدى البلد
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أماني نوار

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لأرض انشقت أسفل موقف سيارات أمام إحدى المولات الصينية ، وابتلعت الحفر 21 سيارة على الأقل في مشهد مروع .

وفي الفيديو المنشور تم استعادة 15 سيارة ،  ولكن تم تدميرهم بشكل جماعي ، ولكن لم يتم تسجيل أي قتلى لحسن الحظ ، واشارت التحقيقات إلى أن هذه الواقعة حدثت في محافظة " سيتشوان " ، و التي تواجه كثير من الامطار ، مما ساهم ذلك في إنشقاق الأرض 

كما أكدت التحقيقات أن السلطات هرعت إلى مكان الحادث لإستخراج السيارات ، والتأكد من وجود عدم ضحايا  تحت الأنقاض خاصة وأن الصين من المعروف أنها عانت طوال الـ5 شهور الماضية بسبب وفيات إصابات فيروس كورونا .

وتسببت هذه الكارثة في تحطم 15 سيارة بشكل كامل لن يتمكن  حتى أفضل الحرفيين المهرة من إعادتها مرة أخرى ، ولكن تضررت 6 سيارات أخرى ولكن يمكن العمل على إعادتهم للسير على الطريق مرة أخرى ، كما أنه يعتبر في حد ذاته معجزة .

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