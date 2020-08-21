الاكتشاف المبكر طوق النجاة .. علامات تؤكد الإصابة بالسرطان

يلعب الاكتشاف المبكر دورا كبيرا فى النجاة من السرطان ولا يستطيع احد معرفة ذلك من دون ملاحظة الأعراض والعلامات الأولية للمرض التى تؤكد الإصابة بالسرطان وتخبرنا بضرورة التوجه للطبيب بسرعة واجراء الفحوصات اللازمة.

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عرض موقع " webmd" علامات تؤكد الاصابة بالسرطان وتحتم الذهاب للطبيب، وهى:





ألم

تحدث بعض انواع مثل سرطان العظام و أورام المخ نوبات صداع تستمر لأيام ولا تتحسن بالعلاج. وأحيانا يكون الألم علامة متأخرة على الإصابة بالسرطان.





فقدان الوزن دون رغبة





نصف المصابين بالسرطان تقريبا يفقدون الوزن بدون سبب غالبًا ما تكون إحدى العلامات التي يلاحظونها أولًا.





إعياء

إذا كنت متعبًا طوال الوقت ولم تساعدك الراحة ، أخبر طبيبك. غالبًا ما يزعجك سرطان الدم ، أو قد تفقد الدم من سرطان القولون أو المعدة . يمكن أن يتسبب فقدان الوزن المرتبط بالسرطان في إرهاقك أيضًا.





حمى

إذا كانت مرتفعة أو استمرت لأكثر من 3 أيام ، اتصل بطبيبك. بعض سرطانات الدم ، مثل سرطان الغدد الليمفاوية ، تسبب الحمى لأيام أو حتى أسابيع.





التغييرات في البشرة





افحص الشامات أو النتوءات أو العلامات غير العادية أو الجديدة على جسمك عند الطبيب لانها من علامات سرطان الجلد ولكنها تشترك مع امراض اخرى ايضا. يمكن لبشرة تكشف أنواع أخرى من السرطانات. إذا كان لونه داكنًا ، أو يبدو أصفر أو أحمر ، أو حكة ، أو ينبت المزيد من الشعر ، أو طفح جلدي غير مبرر ، فقد يكون ذلك علامة على سرطان الكلى أو سرطان الغدد الليمفاوية، سرطان الكبد أو المبيض.





القروح التي لا تلتئم





البقع التي تنزف ولا تزول من علامات على سرطان الجلد . يمكن أن يبدأ سرطان الفم على شكل تقرحات في الفم. إذا كنت تدخن أو تمضغ التبغ أو تشرب الكثير من الكحول ، فأنت في خطر أكبر.





سعال





السعال أو بحة في الصوت التى لا تزول أحد اعراض الإصابة بسرطان الرئة ، وقد تعني بحة الصوت الإصابة بسرطان الغدة الدرقية أو الحنجرة .

نزيف





الدم في البراز هو أحد أعراض سرطان القولون أو المستقيم، والأورام الموجودة على طول المسالك البولية يمكن أن تسبب دمًا في البول.





فقر الدم





يحدث عندما لا يحتوي الجسم على ما يكفي من خلايا الدم الحمراء ، والتي يتم تصنيعها في نخاع العظام. يمكن أن تتسبب السرطانات مثل اللوكيميا والورم الليمفاوي والورم النخاعي المتعدد في تلف النخاع. الأورام التي تنتشر هناك من أماكن أخرى قد تزاحم خلايا الدم الحمراء العادي.





آلام البطن والانتفاخ





الإحساس بالغازات والتشنج والانتفاخ بسبب شيء بسيط وهذه الأعراض تتكرر ولا تختفي.



