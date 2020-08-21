مركز طلعت حرب الثقافى يحتفل برأس السنة الهجرية.. الليلة

يُقيم مركز طلعت حرب الثقافي ٬ التابع لصندوق التنمية الثقافية بالسيدة نفيسة، في الثامنة من مساء اليوم الجمعة٬ حفل فني للفرقة القومية للموسيقي الشعبية، شعبة الإنشاد الديني التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.





ويتضمن برنامج الحفل عدد من الأغنيات منها: أسماء الله الحسني، إلى رحاب يثرب، يا مليحا، القلب يعشق، نبينا هادينا، النبي صلوا عليه، متى يا حبيب القلب، نور الديوان، طلع البدر، يا محمد، المسك، كم ناشد.





هذا ويقام الحفل مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 25% من القوة الاستيعابية.





يشار إلى أن الفرقة القومية للموسيقي الشعبية تأسست عام 1993 بقيادة د. سليمان جميل، عاونه في جمع المادة الفنية التراثية من ربوع مصر الفنان الكبير زكريا الحجاوي، وفي أوائل القرن 21 قام مداح الرسول د. أحمد الكحلاوي بدور كبير في تكوين شعبة الإنشاد الديني التي تهتم بتقديم كل ما هو تراثي ذو طابع ديني ومديح للنبي وضمه إلى الفرقة القومية للموسيقى الشعبية.