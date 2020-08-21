الإنتاج الحربي يستضيف إنبي في الجولة الـ 21 بالدوري المصري

يستضيف فريق الإنتاج الحربي منافسه انبي اليوم في تمام الساعة الرابعة مساء على ملعب السلام "استاد الأهلي" ضمن منافسات الجولة ال21 من بطولة الدورى المصري .





ويسعى فريق الإنتاج الحربي للعودة لطريق الانتصار وحصد الثلاث نقاط بعد التعادل في المباراة أمام الأهلي بهدف لكل منهما ثم الخسارة من المقاولون العرب بنتيجة هدفين مقابل هدف .





وبنفس الطموح يدخل فريق انبي المباراة حيث حقق 5 نقاط فقط من أربعة مواجهات حيث تعادل مع نادي مصر وسموحة وخسارة امام الاهلي ومصر المقاصة بالمباريات التي أقيمت بعد توقف كورونا .



