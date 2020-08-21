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رياضة

الإنتاج الحربي يستضيف إنبي في الجولة الـ 21 بالدوري المصري

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:19 ص
الانتاج الحربي
الانتاج الحربي
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عبدالله هشام
يستضيف فريق الإنتاج الحربي منافسه انبي اليوم في تمام الساعة الرابعة مساء على ملعب السلام "استاد الأهلي" ضمن منافسات الجولة ال21 من بطولة الدورى المصري . 

ويسعى فريق الإنتاج الحربي للعودة لطريق الانتصار وحصد الثلاث نقاط بعد التعادل في المباراة أمام الأهلي بهدف لكل منهما ثم الخسارة من المقاولون العرب بنتيجة هدفين مقابل هدف . 

وبنفس الطموح يدخل فريق انبي المباراة حيث حقق 5 نقاط فقط من أربعة مواجهات حيث تعادل مع نادي مصر وسموحة وخسارة امام الاهلي ومصر المقاصة بالمباريات التي أقيمت بعد توقف كورونا . 

ويحتل فريق الإنتاج الحربي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة بينما جاء فريق إنبي في المركز السابع برصيد 26 نقطة .
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