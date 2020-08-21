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شرطان للالتحاق بها .. تنسيق الجامعات: ضم 7 كليات جديدة بالمرحلة الأولى .. فيديو

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:18 ص
صدى البلد
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شيرين عادل
أعلن السيد عطا، المشرف على مكتب تنسيق الجامعات،أنه تم ضم لأول مرة هذا العام جامعات جديدة للتنسيق ومنها جامعة العلوم والتكنولوجيا  التابعة لجامعة زويل ، وكلية الهندسة التابعة للجامعة المصرية اليابانية ، وكلية إدارة الأعمال الدولية . 

وأضاف المشرف على مكتب تنسيق الجامعات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير ،أن هناك 7 كليات جديدة تمت إضافتها للتنسيق هذا العام.

وأشار السيد عطا ، إلى أن هذه الكليات الجديدة بمصروفات وبعد ترشيح الطالب سوف يتم إجراء مقابلة شخصية ، وخوض امتحان باللغة الإنجليزية .

ولفت السيد عطا ، إلى أن الطالب بتنسيق المرحلة الأولى  يقوم بتسجيل 75 رغبة   ، مشيرا إلى أن الموقع الإلكترونى يضم دليل إرشادى يشرح كافة الكليات والمعاهد . 


 

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