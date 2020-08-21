شرطان للالتحاق بها .. تنسيق الجامعات: ضم 7 كليات جديدة بالمرحلة الأولى .. فيديو

أعلن السيد عطا، المشرف على مكتب تنسيق الجامعات،أنه تم ضم لأول مرة هذا العام جامعات جديدة للتنسيق ومنها جامعة العلوم والتكنولوجيا التابعة لجامعة زويل ، وكلية الهندسة التابعة للجامعة المصرية اليابانية ، وكلية إدارة الأعمال الدولية .





وأضاف المشرف على مكتب تنسيق الجامعات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير ،أن هناك 7 كليات جديدة تمت إضافتها للتنسيق هذا العام.





وأشار السيد عطا ، إلى أن هذه الكليات الجديدة بمصروفات وبعد ترشيح الطالب سوف يتم إجراء مقابلة شخصية ، وخوض امتحان باللغة الإنجليزية .





ولفت السيد عطا ، إلى أن الطالب بتنسيق المرحلة الأولى يقوم بتسجيل 75 رغبة ، مشيرا إلى أن الموقع الإلكترونى يضم دليل إرشادى يشرح كافة الكليات والمعاهد .











