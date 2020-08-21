ردا على أكاذيب الإخوان.. برلماني: الأرقام تكشف حجم إنجازات قطاع النقل

أشاد النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، بجهود وزارة النقل في مصر على مدار الفترة الماضية سواء فيما يتعلق بالتطوير والتحديث الكبير الذي تم في قطاعات مترو الأنفاق و الطرق والكباري والسكك الحديدية، أو جهود التطهير والتعقيم لمواجهة كورونا، موضحًا أن الوزارة قدمت نموذجًا يحتذى به في تدشين إنجازات ملموسة ومشروعات ضخمة لقطاع النقل الذي تعرض للإهمال لسنوات.





وبين طلعت، في بيان له، أن لغة الأرقام تكشف حجم الإنجازات التي حققتها وزارة النقل وتردع الأكاذيب الإخوانية، حيث بلغ إجمالي المبالغ التي صُرفت على مشروعات مترو الانفاق خلال الـــ 6 سنوات السابقة 33.1 مليار جنيه وجاري تنفيذ مشروعات بتكلفة 200 مليار جنيه ومخطط البدء في تنفيذ مشروعات أخري جاري دراستها بتكلفة تقديرية 300 مليار جنيه.





وأشار الى أنه تم تحديث نظم إشارات السكك الحديدية لاستبداله بالالكتروني بقيمة 37 مليار جنيه، وتطوير شبكة الطرق بين المحافظات بإجمالي 10 مليارات جنيه سنويًا، إضافة لشبكة تطوير الطرق المحلية بتكلفة 3 مليارات جنيه سنويًا بالإضافة إلى تنفيذ 600 كوبري ونفق بتكلفة 85 مليار جنيه سواء على الطرق الرئيسية ومحاور النيل.





واختتم طلعت، بالتأكيد على أن منظومة النقل لا تقتصر على نقل الركاب والبضائع، بل تتخطى ذلك بكونها عنصر رئيسي في التنمية المستدامة وربط مصر بمحيطها الأفريقي والعربي وتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود والسوق الحرة الأفريقية، مبينًا أن الفريق مهندس كامل الوزير فطن لهذه الفلسفة وعمل على تطبيقها منذ اللحظة الأولى لتوليه المنصب وهو ما بدأت مصر تجني ثماره الفترة الحالية.