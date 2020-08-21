AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

ردا على أكاذيب الإخوان.. برلماني: الأرقام تكشف حجم إنجازات قطاع النقل

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:18 ص
النائب جون طلعت
النائب جون طلعت
Advertisements
فريدة محمد
أشاد النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، بجهود وزارة النقل في مصر على مدار الفترة الماضية سواء فيما يتعلق  بالتطوير والتحديث الكبير الذي تم في قطاعات مترو الأنفاق و الطرق والكباري والسكك الحديدية، أو جهود التطهير والتعقيم لمواجهة كورونا، موضحًا أن الوزارة  قدمت نموذجًا يحتذى به في تدشين إنجازات ملموسة ومشروعات ضخمة لقطاع النقل الذي تعرض للإهمال لسنوات.

وبين طلعت، في بيان له، أن لغة الأرقام تكشف حجم الإنجازات التي حققتها وزارة  النقل  وتردع الأكاذيب الإخوانية، حيث  بلغ إجمالي المبالغ التي صُرفت على مشروعات مترو الانفاق خلال الـــ 6 سنوات السابقة 33.1 مليار جنيه وجاري تنفيذ مشروعات بتكلفة 200 مليار جنيه ومخطط البدء في تنفيذ مشروعات أخري جاري دراستها بتكلفة تقديرية 300 مليار جنيه.

وأشار الى أنه تم تحديث نظم إشارات السكك الحديدية لاستبداله بالالكتروني بقيمة 37 مليار جنيه، وتطوير شبكة الطرق بين المحافظات بإجمالي 10 مليارات جنيه سنويًا، إضافة لشبكة تطوير الطرق المحلية بتكلفة 3 مليارات جنيه سنويًا بالإضافة إلى تنفيذ 600 كوبري ونفق بتكلفة 85 مليار جنيه سواء على الطرق الرئيسية ومحاور النيل.

واختتم طلعت، بالتأكيد على أن منظومة النقل لا تقتصر على نقل الركاب والبضائع، بل تتخطى ذلك بكونها عنصر رئيسي في التنمية المستدامة وربط مصر بمحيطها الأفريقي والعربي وتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود والسوق الحرة الأفريقية، مبينًا أن الفريق مهندس كامل الوزير فطن لهذه الفلسفة وعمل على تطبيقها منذ اللحظة الأولى لتوليه المنصب وهو ما بدأت مصر تجني ثماره الفترة الحالية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالأرقام.. ماذا فعلت وزارة النقل خلال 6 سنوات في عهد الرئيس السيسي.. إنفوجراف

إنجازات قطاع النقل خلال 6 سنوات.. تنفيذ مشروعات لتطوير السكك الحديدية بتكلفة 55 مليار جنيه.. والانتهاء من رفع كفاءة 5000 كيلومتر من شبكة الطرق الحالية بتكلفة 15 مليار جنيه.. إنفوجراف

إنجازات السيسي.. 107.27 مليار جنيه استثمارات منفذة في قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات

حصاد 6 سنوات.. مجلس الوزراء يوثق إنجازات الرئيس السيسي.. الحكومة تعلن الانتهاء من 14762 مشروعًا بتكلفة 2207.3 مليار جنيه.. وتنفيذ 4164 أخرى بـ 2569.8 مليار

وزير النقل: 337 مليار جنيه تكلفة ما تم تنفيذه بمشروعات الطرق والكبارى.. فيديو

إجمالي 1.1 تريليون جنيه.. وزير النقل يستعرض تطوير منظومة النقل في القاهرة الكبرى

ترشيحاتنا

الحكومة تحسم الجدل: لم يتم فرض أى ضريبة دمغة جديدة على المحمول

بـ تيشرت أبيض.. منة فضالي تتألق في أحدث ظهور لها

بمكون لا تتخيله .. تبييض الأسنان قبل المناسبات

وزير التنمية المحلية: 688 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء تم تقديمها للمحافظات حتى الآن

الحكومة: لا صحة لحذف أو استبعاد أي من المستحقين لمعاش تكافل وكرامة

عودة الدوق الضال.. السر وراء رجوع ميجان وهاري إلى المملكة المتحدة

AdvertisementS

ليلة مرعبة.. ظهور شبح عروس في موقع بناء يثير رعب العاملين

وزير التنمية المحلية: 688 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء تم تقديمها للمحافظات حتى الآن

إسرائيل تشتعل.. 12 صاروخا و49 حريقا وإصابة منزل في سديروت

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب وانهيار الدولار| تفاصيل

فلوسنا راحت فين.. مصدر بالكهرباء يوضح حقيقة سحب الرصيد فى العدادات مسبوقة الدفع

الحكومة تحسم الجدل: لم يتم فرض أى ضريبة دمغة جديدة على المحمول

استدرجها بكيس شيبسي و بسكوت.. مسن يحاول اغتصاب طفلة بالبحيرة ووالدتها تستغيث..فيديو

مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين في انقلاب ميكروباص بالوادي الجديد

انخفاض واضح..ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة ٢١-٨-٢٠٢٠

انقطاع المياه عن 15 منطقة بالقاهرة اليوم

أخبار الرياضة.. قرار عاجل من الأهلي عقب إصابة محمود متولي.. كوكا يقترب من الرحيل عن سبورتنج براجا

عقب تحذير مرتضى منصور من خاتم وليد سليمان .. صدى البلد يكشف حقيقة سحر نجم الأهلي أمام الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على البحر.. زوجة تامر حسني تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

مش بالسن.. 10 إطلالات شبابية أنيقة لـ هالة صدقي.. شاهد

بفستان أصفر.. فيفي عبده تتألق في أحدث ظهور لها برفقة بوسي شلبي