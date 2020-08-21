AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

دورة أونلاين للمبتدئين في اللغة القبطية بمكتبة الإسكندرية

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:45 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد بسيوني
ينظم مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية دورة علمية متخصصة للمبتدئين في اللغة القبطية يحاضر فيها الدكتور ماهر أحمد عيسى أستـــاذ اللغة القبطية بكلية الآثار جامعة الفيوم، والحاصل على درجة الدكتوراه في اللغة القبطية من جامعة ليدن بهولندا. 

تعقد الدورة عن طريق التعلم عن بعد (Online)، بدءً من يوم الأحد 23 أغسطس 2020، في الساعة 12.00 ظهرًا، بواقع محاضرة أسبوعيًا.

اقرأ أيضا:

تتناول الدورة نشأة اللغة القبطية في لهجتها الصعيدية وتطورها والقواعد الأساسية للغة. ويمكن للراغبين في المشاركة التسجيل لدى مركز الدراسات القبطية.

يأتي ذلك في إطار الأنشطة العلمية والثقافية لمركز الدراسات القبطية بقطاع البحث الأكاديمي، بمكتبة الإسكندرية للتوعية بالتراث الثقافي القبطي، وأهميته ودوره.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من أول يوليو.. استئناف الاختبار الأكاديمي للغة الإنجليزية بمركز اللغات والترجمة جامعة بني سويف

مكتبة الإسكندرية تنظم مسابقة كبرى للخط العربي لطلاب المدارس

فتح باب التسجيل لبرنامجي الدبلوم والماجستير بمكتبة الإسكندرية

ترشيحاتنا

فيديو مرعب لانشقاق أرضي وابتلاع 21 سيارة

صحيفة كويتية: الإمارات تتجه لعودة حظر التجوال من جديد بسبب كورونا

تبدأ من 415 ألف جنيه.. أحدث قائمة أسعار لسيارات جيب رينيجيد وجراند شيروكي في مصر

أنت مطرب بجح.. حلمي بكر يحرج شابا على الهواء

مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين في انقلاب ميكروباص بالوادي الجديد

استدرجها بكيس شيبسي و بسكوت.. مسن يحاول اغتصاب طفلة بالبحيرة ووالدتها تستغيث..فيديو

AdvertisementS

ليلة مرعبة.. ظهور شبح عروس في موقع بناء يثير رعب العاملين

وزير التنمية المحلية: 688 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء تم تقديمها للمحافظات حتى الآن

إسرائيل تشتعل.. 12 صاروخا و49 حريقا وإصابة منزل في سديروت

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب وانهيار الدولار| تفاصيل

فلوسنا راحت فين.. مصدر بالكهرباء يوضح حقيقة سحب الرصيد فى العدادات مسبوقة الدفع

الحكومة تحسم الجدل: لم يتم فرض أى ضريبة دمغة جديدة على المحمول

استدرجها بكيس شيبسي و بسكوت.. مسن يحاول اغتصاب طفلة بالبحيرة ووالدتها تستغيث..فيديو

مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين في انقلاب ميكروباص بالوادي الجديد

انخفاض واضح..ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة ٢١-٨-٢٠٢٠

انقطاع المياه عن 15 منطقة بالقاهرة اليوم

أخبار الرياضة.. قرار عاجل من الأهلي عقب إصابة محمود متولي.. كوكا يقترب من الرحيل عن سبورتنج براجا

عقب تحذير مرتضى منصور من خاتم وليد سليمان .. صدى البلد يكشف حقيقة سحر نجم الأهلي أمام الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إغلاق جزئى لـ شارع فيصل بسبب إزالة عقار مخالف

على البحر.. زوجة تامر حسني تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

مش بالسن.. 10 إطلالات شبابية أنيقة لـ هالة صدقي.. شاهد