دورة أونلاين للمبتدئين في اللغة القبطية بمكتبة الإسكندرية

ينظم مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية دورة علمية متخصصة للمبتدئين في اللغة القبطية يحاضر فيها الدكتور ماهر أحمد عيسى أستـــاذ اللغة القبطية بكلية الآثار جامعة الفيوم، والحاصل على درجة الدكتوراه في اللغة القبطية من جامعة ليدن بهولندا.





تعقد الدورة عن طريق التعلم عن بعد (Online)، بدءً من يوم الأحد 23 أغسطس 2020، في الساعة 12.00 ظهرًا، بواقع محاضرة أسبوعيًا.





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تتناول الدورة نشأة اللغة القبطية في لهجتها الصعيدية وتطورها والقواعد الأساسية للغة. ويمكن للراغبين في المشاركة التسجيل لدى مركز الدراسات القبطية.





يأتي ذلك في إطار الأنشطة العلمية والثقافية لمركز الدراسات القبطية بقطاع البحث الأكاديمي، بمكتبة الإسكندرية للتوعية بالتراث الثقافي القبطي، وأهميته ودوره.