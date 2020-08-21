AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

بطرح عدد من التدريبات.. القومي للحوكمة يوقع مذكرة تعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة لرفع كفاءة السيدات

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:40 ص
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
وقع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة؛ ممثلًا عنه الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد مذكرة تفاهم مشترك مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة والمجلس القومي للمرأة بشأن طرح عدد من التدريبات لرفع كفاءة المرأة، وذلك في إطار القيام بمختلف الأنشطة البحثية والتدريبية لتعزيزمكانة الدولة المصرية والارتقاء بالكوادر الوطنية في ظل رؤية مصر 2030.

وفى هذا الإطار أوضحت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن الحكومة المصرية تؤمن بأن الحديث عن التمكين الاقتصادي للمرأة لم يعد مجرد حديث ذو بعد اجتماعي أو يهدف فقط إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، وإنما أصبح ضرورة اقتصادية لتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والإبداعية التي تتمتع بها المرأة لزيادة القيمة المضافة وتحقيق النمو الشامل والمستدام.

وأشارت د. هالة السعيد إلى أن العديد من الدراسات أثبتت أن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل والمناصب القيادية وتحقيق المساواة يعزز فرص النمو الاقتصادي؛ مشيرة إلى أن تمكين المرأة هو محور أساسي من محاور الارتقاء بالكوارد الوطنية.

أضافت السعيد أن مذكرة التفاهم تتضمن إعداد وتنفيذ ونشر حزمة من البرامج التدريبية عن بُعد باللغتين العربية والانجليزية والتي من شأنها المساهمة في تطبيق رؤية مصر 2030 وتعزيز المعارف الوطنية.

من جانبها أشارت د. شريفة شريف، المدير التنفيذى للمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة إلى أن إطلاق البرامج التدريبية سيتم من خلال المنصة الإلكترونية التعليمية الخاصة بالمعهد والتي صُممت خصيصا تماشيًا مع التغييرات الراهنة وأزمة فيروس كورونا. 

أضافت شريف أنه وفقًا لمذكرة التفاهم سيتم البدء في تنفيذ برنامجين تدريبيين هما "النوع الاجتماعي والتنمية المستدامة" و "تكافؤ الفرص في جهة العمل"، على أن يتم النشر على المنصة بالترتيب، موضحة أن برنامج "النوع الاجتماعي والتنمية المستدامة" يهدف إلى تقديم مفاهيم النوع الاجتماعي الرئيسة وتطبيق النوع الاجتماعي في موضوعات التنمية ذات الصلة، كذلك توضيح الجوانب المفاهيمية والتجريبية وكيفية تقاطع النوع الاجتماعي مع الموضوعات المختلفة للتنمية المستدامة.

وأوضحت شريف أن التعاون بين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمجلس القومى للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة يسهم في زيادة وعي المواطنين المصريين بأجندة 2030 للتنمية المستدامة، والتزامات مصر الدولية والوطنية واستراتيجياتها لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في ضوء رؤية مصر 2030.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على إعادة تنظيم "المعهد القومي للإدارة" على أن يتم تعديل مسماه إلى "المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة" وزيادة اختصاصاته لتتماشى مع جهود الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة ورصد ومتابعة وضع مصر في مؤشرات الحوكمة والتنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، لتشمل إعداد برامج مخصصة للاستفادة من التجارب والخبرات الدولية وتعزيز قدرات ورفع كفاءة الكوارد الوطنية بمختلف الدرجات
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المعهد القومي للإدارة يصدر تقريره السنوي لعام 2018/2019

بروتوكول تعاون بين القومى للإدارة والمعهد الوطنى للدراسات السياسية الياباني

في مجالات التدريب .. بروتوكول بين المعهد القومى للإدارة مع الوطنى للدراسات السياسية اليابانى .. التخطيط: حريصون على التنسيق مع أفضل المعاهد.. وشريفة : الاتفاقية الأولى من نوعها بالشرق الاوسط

الحكومة: تعديل مسمى "القومي للإدارة" لـ المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة

الحكومة: تعديل مسمى"القومي للإدارة" لـ المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.. منصة لإتاحة المعلومات

بعد موافقة الوزراء على إعادة تنظيم القومي للإدارة.. وزيرة التخطيط: اسم جديد ومهام إضافية للمعهد

ترشيحاتنا

عقب تحذير مرتضى منصور من خاتم وليد سليمان .. صدى البلد يكشف حقيقة سحر نجم الأهلي أمام الزمالك

وزير التنمية المحلية: 688 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء تم تقديمها للمحافظات حتى الآن

بعد تداول قضية إنكار نسب أولادها.. هالة صدقي تتصدر مؤشرات جوجل

عودة الدوق الضال.. السر وراء رجوع ميجان وهاري إلى المملكة المتحدة

بعد أنباء رحيله عن الفريق.. ميسي يرفض الرد على إدارة برشلونة

سيمون: إن كان الله معنا.. فمن علينا؟

AdvertisementS

ليلة مرعبة.. ظهور شبح عروس في موقع بناء يثير رعب العاملين

وزير التنمية المحلية: 688 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء تم تقديمها للمحافظات حتى الآن

إسرائيل تشتعل.. 12 صاروخا و49 حريقا وإصابة منزل في سديروت

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب وانهيار الدولار| تفاصيل

فلوسنا راحت فين.. مصدر بالكهرباء يوضح حقيقة سحب الرصيد فى العدادات مسبوقة الدفع

الحكومة تحسم الجدل: لم يتم فرض أى ضريبة دمغة جديدة على المحمول

استدرجها بكيس شيبسي و بسكوت.. مسن يحاول اغتصاب طفلة بالبحيرة ووالدتها تستغيث..فيديو

مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين في انقلاب ميكروباص بالوادي الجديد

انخفاض واضح..ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة ٢١-٨-٢٠٢٠

انقطاع المياه عن 15 منطقة بالقاهرة اليوم

أخبار الرياضة.. قرار عاجل من الأهلي عقب إصابة محمود متولي.. كوكا يقترب من الرحيل عن سبورتنج براجا

عقب تحذير مرتضى منصور من خاتم وليد سليمان .. صدى البلد يكشف حقيقة سحر نجم الأهلي أمام الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إغلاق جزئى لـ شارع فيصل بسبب إزالة عقار مخالف

على البحر.. زوجة تامر حسني تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

مش بالسن.. 10 إطلالات شبابية أنيقة لـ هالة صدقي.. شاهد