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اقتصاد

التنظيم والإدارة يبدأ تقييم المتقدمين للندب إلى النيابة العامة.. الإثنين

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:41 ص
صدى البلد
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آية الجارحي
أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن بدء الجهاز في تقييم المتقدمين للندب من بين موظفي الجهاز الإداري للدولة لوظائف بالنيابة العامة يوم الأثنين المقبل وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

وقال رئيس الجهاز إن عدد المتقدمين المقرر تقييمهم يبلغ 2907 متقدما سيخضعون لعدة اختبارات اليكترونية منها اختبار في اللغتين العربية والانجليزية، إلى جانب اختبار السلوك واختبار آخر لقياس المعلومات والمعارف العامة ومهارات إجادة الحاسب الآلي.

وأشار إلى أن جميع الاختبارات وأعمال التقييم تتم إلكترونيًا بدون أي تدخل بشري، وتتم وفقًا للفلسفة التي أنشئت من أجلها المنظومة وهي توفير آلية لضمان قياس موضوعي لقدرات ومعارف المتقدمين لشغل وظائف أو تحديد الاحتياجات التدريبية.

جدير بالذكر أن النيابة العامة اتفقت مع الجهاز على إتخاذه كافة الإجراءات اللازمة نحو الإعلان بموقع بوابة الوظائف الحكومية بدءًا من 1 مارس وحتى 30 مايو عن تسجيل الراغبين من بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة بياناتهم إلكترونيًا، وأنه عقب انتهاء التسجيل ستقوم بإتخاذ إجراءات اختبارهم بمستويات تقييم مختلفة بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، تمهيدًا لاختيار أفضل الكفاءات الصالحة من بينهم للندب للعمل الإدارى بالنيابة العامة .

وأكدت النيابة العامة أنها ليست بصدد تعيين من هم خارج الجهاز الإدارى للدولة؛ التزامًا بالقانون والقواعد المنظمة لذلك، ويعنى هذا الإعلان عن حاجة النيابة العامة إلى عاملين من قطاعات الدولة المختلفة للعمل بالجهاز الادارى لنيابة العامة بعد نقلهم من جهات عملهم الأصلية.

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