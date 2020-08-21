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رياضة

#الزمالك يتصدر تويتر.. ومغردون: كونوا رجالا كما عهدناكم

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 01:13 م
الزمالك
الزمالك
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر #الزمالك وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر، قبل انطلاق مباراة القمة مع الأهلي المقرر لها غدا ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وجاءت أبرز تعليقات الزلكاوية على تويتر "‏كل الدعم لأبطال السوبرين ان شاء الله الفوز للزمالك‎#الديربي_لابطال_السوبرين" و "‏‎بإذن الله.. ٢-١... للزمالك.. مصطفى محمد و ساسي".

وقال أخرون "‏مصطفي محمد غااب عن التهديف لفتره 
ربنا يكرمه ويسجل بكره في ماتش الاهلي ياااااارب" و "‏ويل للزمالك من شر قد اقترب".


واضاف اخرون" ‏ادعم الجهاز الفني واللاعبين ان شاء الله القمه ‎#للزمالك" و "كونوا رجال كما عاهدناكم وعرفوهم مين هو نادي الزمالك". 
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