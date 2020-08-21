الزمالك يتصدر تويتر.. ومغردون: كونوا رجالا كما عهدناكم

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر #الزمالك وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر، قبل انطلاق مباراة القمة مع الأهلي المقرر لها غدا ضمن منافسات الدوري الممتاز.
وجاءت أبرز تعليقات الزلكاوية على تويتر "كل الدعم لأبطال السوبرين ان شاء الله الفوز للزمالك#الديربي_لابطال_السوبرين" و "بإذن الله.. ٢-١... للزمالك.. مصطفى محمد و ساسي".
وقال أخرون "مصطفي محمد غااب عن التهديف لفتره
ربنا يكرمه ويسجل بكره في ماتش الاهلي ياااااارب" و "ويل للزمالك من شر قد اقترب".
واضاف اخرون" ادعم الجهاز الفني واللاعبين ان شاء الله القمه #للزمالك" و "كونوا رجال كما عاهدناكم وعرفوهم مين هو نادي الزمالك".