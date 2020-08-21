الزمالك يتصدر تويتر.. ومغردون: كونوا رجالا كما عهدناكم

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر #الزمالك وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر، قبل انطلاق مباراة القمة مع الأهلي المقرر لها غدا ضمن منافسات الدوري الممتاز.





وجاءت أبرز تعليقات الزلكاوية على تويتر "‏كل الدعم لأبطال السوبرين ان شاء الله الفوز للزمالك‎#الديربي_لابطال_السوبرين" و "‏‎بإذن الله.. ٢-١... للزمالك.. مصطفى محمد و ساسي".





وقال أخرون "‏مصطفي محمد غااب عن التهديف لفتره

ربنا يكرمه ويسجل بكره في ماتش الاهلي ياااااارب" و "‏ويل للزمالك من شر قد اقترب".







