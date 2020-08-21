AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد النور بالعباسية

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:45 ص
شعائر صلاة الجمعة
شعائر صلاة الجمعة من مسجد النور بالعباسية
Advertisements
محمد شحتة
أعلنت وزارة الأوقاف، أنه سيتم نقل شعائر صلاة الجمعة اليوم، بمسجد النور بالقاهرة عن "الدروس والعبر المستفادة من الهجرة النبوية المشرفة".  

وينقل التليفزيون المصري، شعائر صلاة الجمعة، بحضور عدد محدود من المصلين.

وكلّف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور محمد عزت مدير مديرية أوقاف أسوان بأداء خطبة الجمعة، في إطار خطة وزارة الأوقاف ومنهجها الراسخ في الدفع بالشباب المتميز من أبنائها في جميع مناحي العمل العلمي والإداري، وفِي إطار خطتها واهتمامها الدعوي بجميع مناطق الجمهورية ولاسيما المناطق الحدودية ودعمها بقيادات شبابية متميزة. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأوقاف: خطبة الجمعة المقبلة من مسجد النور حول الدروس المستفادة من الهجرة النبوية

الأوقاف تحتفل برأس السنة الهجرية بمسجد السيدة زينب.. الخميس المقبل

الأوقاف: توزيع 16 طنا من لحوم الأضاحي بأربع محافظات غدا

مخالفات البناء ومخاطرها عنوان ندوة للأوقاف الثلاثاء المقبل

الأوقاف تحتفل برأس السنة الهجرية مساء اليوم بمسجد السيدة زينب

الأوقاف تحتفل برأس السنة الهجرية مساء اليوم بمسجد السيدة زينب

ترشيحاتنا

شرطان للالتحاق بها .. تنسيق الجامعات: ضم 7 كليات جديدة بالمرحلة الأولى .. فيديو

أخطاء في حساب استهلاك الكهرباء بالعدادات مسبوقة الدفع.. الوزراء يرد

فيديو مرعب لانشقاق أرضي وابتلاع 21 سيارة

حسن الرداد: انفصالي عن إيمي سمير غانم شائعة ليس لها أساس من الصحة

بطريقة وحشية.. أردني يعذب طفله والأمن يفتح تحقيقا.. فيديو

عقب تحذير مرتضى منصور من خاتم وليد سليمان .. صدى البلد يكشف حقيقة سحر نجم الأهلي أمام الزمالك

AdvertisementS

ليلة مرعبة.. ظهور شبح عروس في موقع بناء يثير رعب العاملين

وزير التنمية المحلية: 688 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء تم تقديمها للمحافظات حتى الآن

إسرائيل تشتعل.. 12 صاروخا و49 حريقا وإصابة منزل في سديروت

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب وانهيار الدولار| تفاصيل

فلوسنا راحت فين.. مصدر بالكهرباء يوضح حقيقة سحب الرصيد فى العدادات مسبوقة الدفع

الحكومة تحسم الجدل: لم يتم فرض أى ضريبة دمغة جديدة على المحمول

استدرجها بكيس شيبسي و بسكوت.. مسن يحاول اغتصاب طفلة بالبحيرة ووالدتها تستغيث..فيديو

مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين في انقلاب ميكروباص بالوادي الجديد

انخفاض واضح..ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة ٢١-٨-٢٠٢٠

انقطاع المياه عن 15 منطقة بالقاهرة اليوم

أخبار الرياضة.. قرار عاجل من الأهلي عقب إصابة محمود متولي.. كوكا يقترب من الرحيل عن سبورتنج براجا

عقب تحذير مرتضى منصور من خاتم وليد سليمان .. صدى البلد يكشف حقيقة سحر نجم الأهلي أمام الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إغلاق جزئى لـ شارع فيصل بسبب إزالة عقار مخالف

على البحر.. زوجة تامر حسني تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

مش بالسن.. 10 إطلالات شبابية أنيقة لـ هالة صدقي.. شاهد