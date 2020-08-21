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تستقبل العملات وتجدد الاشتراكات.. طريقة استخدام ماكينة تذاكر المترو الإلكترونية.. فيديو

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 12:26 م
رئيس هيئة مترو الأنفاق
رئيس هيئة مترو الأنفاق
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نورهان رأفت
قال الدكتور عصام والي ، رئيس هيئة مترو الانفاق ، إن الماكينة الإلكترونية الجديدة بالخط الرابع ، تعمل بلغتين ، العربية والإنجليزية ، وهي تستخدم لإستخراج التذاكر والإشتراكات ، كما وتقوم لأول مرة بإعادة شحن بطاقات الإشتراكات .

وأشار الدكتور عصام والي ، خلال حواره لـ برنامج "هذا الصباح" ، المذاع على فضائية إكسترا نيوز ، إلى أن المحطة الواحدة بالخط الرابع ، بها عدد 2ماكينة إلكترونية .

وقدم "والي" ، شرحا لكيفية عمل المكينة ، موضحا أنها تستقبل العملات المعدنية والورقية أيضا ، موضحا أن إستخراج التذكرة يتم عن طريق اختيار المحطة جهة الوصول .

ولمعرفة كيفية التعامل مع الماكينات الإلكترونية الحديثة بشكل أوضح ، شاهد الفيديو: 
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