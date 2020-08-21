تستقبل العملات وتجدد الاشتراكات.. طريقة استخدام ماكينة تذاكر المترو الإلكترونية.. فيديو

قال الدكتور عصام والي ، رئيس هيئة مترو الانفاق ، إن الماكينة الإلكترونية الجديدة بالخط الرابع ، تعمل بلغتين ، العربية والإنجليزية ، وهي تستخدم لإستخراج التذاكر والإشتراكات ، كما وتقوم لأول مرة بإعادة شحن بطاقات الإشتراكات .





وأشار الدكتور عصام والي ، خلال حواره لـ برنامج "هذا الصباح" ، المذاع على فضائية إكسترا نيوز ، إلى أن المحطة الواحدة بالخط الرابع ، بها عدد 2ماكينة إلكترونية .





وقدم "والي" ، شرحا لكيفية عمل المكينة ، موضحا أنها تستقبل العملات المعدنية والورقية أيضا ، موضحا أن إستخراج التذكرة يتم عن طريق اختيار المحطة جهة الوصول .





ولمعرفة كيفية التعامل مع الماكينات الإلكترونية الحديثة بشكل أوضح ، شاهد الفيديو: