AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بسبب اشتعال حرائق الغابات.. آلاف الأشخاص بكاليفورنيا يغادرون منازلهم .. فيديو

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 12:34 م
حرائق الغابات
حرائق الغابات
Advertisements
محمود محسن
أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات تظهرقيام آلاف الأشخاص بالفرار من منازلهم في شمال كاليفورنيا حيث اشتعلت مئات الحرائق المستعرة فيما يواصل رجال الإطفاء محاولة السيطرة عليها.

وأيقظ الجيران ورجال الإطفاء العديد من السكان عبر الطرق على أبوابهم وقد رحلوا على عجل وبعضهم كانوا لا يزالون يرتدون ملابس النوم. وأصيب عدد من الأشخاص بحروق أثناء محاولتهم الفرار.

وكتبت شرطة فاكافيل على تويتر "إذا طلب منك الإخلاء، فالرجاء القيام بذلك بأمان. ويتم تعبئة كل وحدات الاستجابة لدينا تقريبا لإجلاء السكان وحمايتهم ومكافحة الحرائق".

كما صدرت أوامر الإخلاء أيضا في مقاطعات أخرى مثل منطقتي النبيذ الشهيرتين سونوما ونابا حيث كانت مئات الحرائق التي تسبب بها البرق تتقدم بشكل لا يمكن السيطرة عليه. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حرائق الغابات في فرنسا تجبر آلاف السياح على الفرار.. فيديو

انفجار أنابيب الغاز.. تفاصيل حرائق ضخمة تلتهم ولاية كاليفورنيا.. شاهد

مئات الحرائق تجتاح كاليفورنيا وتجبر الآلاف على الفرار من منازلهم.. فيديو

ربما بسبب الطقس الحارق.. اندلاع الحرائق بشمال كاليفورنيا في الولايات المتحدة.. فيديو

ترشيحاتنا

من على البحر بسمة بوسيل تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها فى عيد ميلادها

بعد خطوبة أحمد سعد وعلياء بسيوني.. نجوم حرصوا على تهنئتهم

السنة الهجرية الجديدة.. احرص على ترديد هذه الأدعية فيها

أدعية مستجابة يوم الجمعة للرزق وتحصين النفس

فلوسنا راحت فين.. مصدر بالكهرباء يوضح حقيقة سحب الرصيد فى العدادات مسبوقة الدفع

ليفربول يحتفل بفوز صلاح وماني في تنس الطاولة

AdvertisementS

ليلة مرعبة.. ظهور شبح عروس في موقع بناء يثير رعب العاملين

صفعة لأردوغان.. حكومة السراج تعلن وقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا وتدعو لخروج القوات الأجنبية والمرتزقة

وزير التنمية المحلية: 688 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء تم تقديمها للمحافظات حتى الآن

إسرائيل تشتعل.. 12 صاروخا و49 حريقا وإصابة منزل في سديروت

فلوسنا راحت فين.. مصدر بالكهرباء يوضح حقيقة سحب الرصيد فى العدادات مسبوقة الدفع

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب وانهيار الدولار| تفاصيل

انخفاض واضح..ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة ٢١-٨-٢٠٢٠

استدرجها بكيس شيبسي و بسكوت.. مسن يحاول اغتصاب طفلة بالبحيرة ووالدتها تستغيث..فيديو

مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين في انقلاب ميكروباص بالوادي الجديد

الحكومة تحسم الجدل: لم يتم فرض أى ضريبة دمغة جديدة على المحمول

أخبار الرياضة.. قرار عاجل من الأهلي عقب إصابة محمود متولي.. كوكا يقترب من الرحيل عن سبورتنج براجا

انقطاع المياه عن 15 منطقة بالقاهرة اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إغلاق جزئى لـ شارع فيصل بسبب إزالة عقار مخالف

على البحر.. زوجة تامر حسني تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

مش بالسن.. 10 إطلالات شبابية أنيقة لـ هالة صدقي.. شاهد