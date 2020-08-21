بسبب اشتعال حرائق الغابات.. آلاف الأشخاص بكاليفورنيا يغادرون منازلهم .. فيديو

وأيقظ الجيران ورجال الإطفاء العديد من السكان عبر الطرق على أبوابهم وقد رحلوا على عجل وبعضهم كانوا لا يزالون يرتدون ملابس النوم. وأصيب عدد من الأشخاص بحروق أثناء محاولتهم الفرار.





وكتبت شرطة فاكافيل على تويتر "إذا طلب منك الإخلاء، فالرجاء القيام بذلك بأمان. ويتم تعبئة كل وحدات الاستجابة لدينا تقريبا لإجلاء السكان وحمايتهم ومكافحة الحرائق".





كما صدرت أوامر الإخلاء أيضا في مقاطعات أخرى مثل منطقتي النبيذ الشهيرتين سونوما ونابا حيث كانت مئات الحرائق التي تسبب بها البرق تتقدم بشكل لا يمكن السيطرة عليه.