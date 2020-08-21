خطيب مسجد النور: النبي أخذ بكل الأسباب في الهجرة المشرفة.. فيديو

قال الدكتور محمد عزت مدير مديرية أوقاف أسوان، إن الهجرة النبوية المشرفة، تمر علينا ونحن في أمس الحاجة لدروسها وعبرها، فمفهوم الهجرة أوسع من انتقال النبي من مكة إلى المدينة المنورة.





وأضاف عزت، في خطبة الجمعة، من مسجد النور بالعباسية، أن "الدروس والعبر المستفادة من الهجرة النبوية المشرفة"، أن النبي قال "لا هجرة بعد الفتح" وقال كذلك "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده" منوها أن من أهم الدروس من الهجرة، أنها كانت أملا وانتصارا وليست يأسا وانكسارا.





قال الله تعالى "إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ " منوها أن النبي أخذ بكل الأسباب وأفرغ جهده تخطيطا وعملا، فأي إنسان يأخذ بالاسباب يكون أهلا لعطاء الله ونصره.





وأكد أن الله أيد النبي محمد وصديقه أبو بكره خلال الهجرة، من أولها إلى آخرها، فهي تؤسس فكرة بناء الدولة على نحو ما صنعه رسول الله ، فكانت علامة فارقة بين حال المسلمين فرادي وبين حالهم في دولة فاعلة تكامل فيها كل الناس.





وأكد أن هذا التكامل نلمحه في تطبيق رسول الله، حين جمع بين عدد من الشخصيات والنماذج لكل منهم دور بطولي في الهجرة النبوية.

