المتحف المصرى يعيد لون دهان الحوائط المستخدم منذ 118عاما.. فيديو

قالت صباح عبد الرازق ، مدير عام المتحف المصرى إن أعمال التطوير خارج مبنى المتحف المصرى بالتحرير بالحديقة يشمل النافورة والأبواب، ودهان أسوار المتحف بعد إعادة تأهيلها .





وأشارت خلال تقرير خاص أذاعه برنامج صباح الخير يا مصر إلى أن أعمال التطوير داخل المتحف تضم دهان المتحف بالشكل الذى كان عليه منذ 118 عام .





ولفتت مدير عام المتحف المصرى ، إلى أن أعمال التطوير تشتمل على أعمال الإضاءة المتحفية المركزة على القطع الأثرية .





وأشارت عبد الرازق ، إلى تطوير فى الأرضيات سواء بالطوابق الأرضية او العلوية ب المتحف المصرى ب التحرير ، وإعادة عرض القطع الأثرية ..







