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توك شو

المتحف المصرى يعيد لون دهان الحوائط المستخدم منذ 118عاما.. فيديو

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 12:29 م
المتحف المصرى
المتحف المصرى
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شيرين عادل
قالت صباح عبد الرازق ، مدير عام المتحف المصرى   إن أعمال التطوير  خارج  مبنى المتحف المصرى بالتحرير  بالحديقة يشمل النافورة  والأبواب، ودهان أسوار المتحف  بعد إعادة تأهيلها . 

وأشارت خلال تقرير خاص أذاعه برنامج صباح الخير يا مصر إلى أن أعمال التطوير داخل المتحف تضم  دهان المتحف بالشكل الذى كان عليه منذ 118 عام . 

ولفتت مدير عام المتحف المصرى ،  إلى أن أعمال التطوير تشتمل على أعمال الإضاءة المتحفية المركزة على القطع الأثرية . 

وأشارت عبد الرازق ،  إلى تطوير  فى الأرضيات سواء بالطوابق الأرضية او العلوية ب المتحف المصرى ب التحرير  ، وإعادة عرض القطع الأثرية ..


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