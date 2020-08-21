سيرين عبد النور تشارك في حملة لمساعدة متضرري انفجار بيروت

اعلنت الفنانة سيرين عبد النور انضمامها لإحدى الحملات التي تساعد المتضررين من انفجار بيروت الذي تسبب في ضمار المدينة.





ونشرت سيرين عبد النور صورة لها. علقت قائلة "انضميت لحملة zuhairmuradprivate لمساعدة الناس يلي تضرروا من مأساة بيروت 100٪ من أرباح الإصدار المحدود رع تروح لدعم جهود الإغاثة يلي عم يقوموا Offrejoie فيها عالأرض، للاستجابة للاحتياجات الإنسانية لسكان بيروت. لو سمحتو ادعموا هالحملة".





وقال مستشار رئيس الجمهورية اللبنانى، رفيق شلالة، إن حجم الخسائر المقدرة حتى الآن جراء انفجار بيروت، 25 مليار دولار، مؤكدا أن الأوضاع الاقتصادية فى لبنان حاليا صعبة للغاية بسبب تراكم الفساد.









وأضاف شلالة، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" الذى يقدمه الإعلامى خالد العوامى، عبر قناة الحدث اليوم، أن التحقيقات مستمرة فى حادث انفجار مرفأ بيروت حتى الآن، وتشير التحقيقات الأولية إلى وجود إهمال من قبل القائمين على المرفأ، نتيجة عدم اتخاذ أى إجراءات من شأنها تحمى بيروت من الانفجار الناتج عن هذا الكم الكبير من نترات الأمونيوم.



