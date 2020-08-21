وكيل زراعة الفيوم يقوم بجولة تفقدية على الزراعات الصيفية بالمحافظة

قام الدكتور ربيع محمد مصطفي وكيل وزارة الزراعه بالفيوم اليوم الخميس بجوله تفقدية بالحقول علي الطبيعه لبعض من الزراعات الصيفية للتعرف علي اهم المشاكل التي تقابل الزراعه والمزارعين بالفيوم وإيجاد الحلول العملية لتلك المشاكل اثناء الجوله









ووجه وكيل الوزاره بضرورة استخدام مبيد حشري وقت التكريم للوقاية من الإصابة بسوسة النخيل





كما تفقد زراعات القطن والتجهيز لموسم الجمع لهذا الموسم واستعداد الإدارات الزراعية لذلك ـ وكذلك زراعات الذرة الرفيعة وشدد علي الاهتمام بالرش بمبيد حشري عند ملاحظة الإصابة بالمن وذلك قبل انتشار الإصابة





وألتقى وكيل الوزارة مع أحد مزارعي الزيتون ومعه عينة ثمار زيتون مصابة وتم تشخيص الإصابة بأنها اكاروس وكان يجب الرش بأحد المبيدات المخصصة للاكاروس في التوقيت المناسب ، نظرا لأنه لا يمكن الان استخدام اَي مبيد حشري وقت جمع المحصول