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ديني

خطيب مسجد النور: النبي استعان في الهجرة المشرفة بالرجال والنساء حتى من غير المسلمين.. فيديو

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 12:28 م
مسجد النور
مسجد النور
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محمد شحتة
قال الدكتور محمد عزت مدير مديرية أوقاف أسوان، إن النبي استعان في الهجرة المشرفة، بالرجال والنساء، والشباب والشيوخ، مؤمنين بالرسول وغير مؤمنين به.

وأضاف عزت، في خطبة الجمعة، من مسجد النور بالعباسية، بعنوان "الدروس والعبر المستفادة من الهجرة النبوية المشرفة"، أن السيدة أسماء بنت أبي بكر كانت تمشي على قدميها كثيرا لتوصيل الطعام للنبي وأبيها.

كما استعان النبي بعبدالله بن أريقط الرجل المشرك، ليكون دليلا له في طريق الهجرة، إيمانا من النبي بأن الرجل الكفء هو الأجدر للقيام بالمهام حتى ولو كان على غير الإسلام.

وأوضح، أن الهجرة تدعونا للتحول من البطالة إلى العمل، ومن السلبية إلى الإيجابية.
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