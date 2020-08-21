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حوادث

لمدة 15 يوما.. تجديد حبس المتهمين بإلقاء مواد حارقة على المعازيم في حفل زفاف بشبرا الخيمة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 12:43 م
احد الاطفال المصابين
احد الاطفال المصابين
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إبراهيم الهوارى
أمر قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخمية بمحافظة القليوبية تجديد حبس كل من "ع م م" سائق  و"ع ع م" طالب 15 يوما على ذمة التحقيقات الجارية بشأن اتهامهم فى القاء مادة كاوية مياه نار على مدعوين في حفل عرس أقيم بالشارع بدائرة قسم ثاني شبرا الخيمة.


من ناحية اخرى طلبت المحكمة تقريرا مفصلا عن حالة المصابين الذين يخضعون للعلاج داخل المستشفيات المختصة.

وكان قسم شرطة ثان شبرا الخيمة قد تبلغ من مستشفى شبرا العام للحروق بوصول "س م ا" 51 عاما بدون عمل مصاب بحروق بالذراعين و"ع ع ح"، 44 عاما ربة منزل مصابة بحروق بالوجه والذراع الأيمن و"س س م" 25 عاما ربة منزل مصابة بحروق بالذراعين والصدر والطفل "ع م"، عمره عامين مصاب بحروق بالذراعين والرأس والطفل "ا م س" عمره 4 سنوات مصاب بحروق بالوجه والذراع الأيسر وجميعهم مقيمين بهتيم - دائرة القسم.

وتم إخطار اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية وانتقل العميد إسماعيل عبدالله مأمور قسم ثان وبسؤال المصابين اتهموا "ع م م" سائق و"ع ع م" طالب بالتعدي عليهم بإلقاء "جردل" به مواد حارقة وإحداث ما بهم من إصابات وذلك بسبب وجود خلافات عائلية ومصاهرة سابقة بينهم.

وأوضحت التحريات أن المتهمين كانت تربطهم علاقة نسب بالعريس، وطلق قريبتهم ليتزوج من أخرى بنفس الشارع وأثناء فرحه أثار حفيظتهم فقرروا بدافع الغيرة الانتقام منهم والتعدي عليهم بإلقاء مواد حارقة "ماء نار" قاصدين إصابتهم، إلا أنها جاءت بالخطأ على العائلة المصابة وأحدثت بهم حروق وإصابات تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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