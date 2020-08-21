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حوادث

سقوط مسجل شقي خطر لإطلاقه النيران على والده حال منعه من التشاجر بشوارع الغربية

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 01:01 م
سقوط مسجل شقي خطر
سقوط مسجل شقي خطر
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أحمد على

نجحت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم فى ضبط مسجل شقي خطر لإطلاقه النيران على والده حال منعه من التشاجر بشوارع قرية العزيزيه بمركز سمنود مع أخرين حال ممارسته أعمال البلطجة وفرض الإتاوات وخصصت سيارة إسعاف لنقل والده الي طوارىء مستشفي سمنود المركزي .

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تلقي اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية تاخطارا من العميد أحمد العدروسى مأمور قسم مركز سمنود يفيد بوورد بلاغ أهالى قرية العزيزية بأصابة " أشرف . م . ال " مصاب بجرح فى الرأس عقب إطلاق نجله ويدعى " يوسف . ا . ال " الشهير باصلاح مسجل خطر عليه النيران بأستخدام سلاحه النارى وفر هاربا .

وباشرت القيادات الأمنية دورها برئاسة  العقيد خالد عبد الجواد رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة وقوات من مباحث قسم مركز سمنود إلى محل الحادث وسماع أقوال شهود العيان .

وأفادت التحريات الأمنية التى أجراها الرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز سمنود  أن الأب حاول منع نجله المتهم من التشاجر مع بعض الأشخاص كان بينهم خلافات سابقة وأطلق عليه النيران بأستخدام السلاح النارى ما أصابة بجرح فى الرأس .

كما دفعت سيارة إسعاف لنقل المصاب الى طوارىء مستشفي سمنود المركزي لإسعافه وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتى قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة .

 

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