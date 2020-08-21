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ديني

خطيب مسجد الفتاح العليم يوضح السبب الرئيسي وراء هجرة النبي.. فيديو

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 12:55 م
خطيب مسجد الفتاح
خطيب مسجد الفتاح العليم
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يارا زكريا

قال الشيخ محمد حماد، أحد علماء وزارة الأوقاف، و خطيب مسجد الفتاح العليم، إننا نعيش أيام مباركة يتساءل فيها كثيرون عن السبب الرئيسي للهجرة النبوية المشرفة هل كانت فرارًا من التعذيب الذي لاقه المسلمون أم مجرد تضيق الخناق على النبي – صلى الله عليه وسلم- ورسالته.

وأوضح « حماد» أن السبب الرئيسي هو نشر الرحمة والعدالة، حيث جاء المصطفي – صلى الله عليه وسلم- برسالة عامة للبشرية جمعاء بعد أن عجت الأرض بالظلم والسلب والتعدى بين أفراد القبائل وغيرهم.

 

وتابع خطيب مسجد الفتاح العليم:"  أراد الله أن يقيم الملة على أمر سوي، ويقيم العدل بين البشرية جمعاء، مستشهدًا بقوله – عليه الصلاة والسلام-: « الناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح».

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وأعلنت وزارة الأوقاف، أنه سيتم نقل شعائر صلاة الجمعة اليوم، بمسجد النور بالقاهرة عن "الدروس والعبر المستفادة من الهجرة النبوية المشرفة".  

وينقل التلفزيون المصرى، شعائر صلاة الجمعة، بحضور عدد محدود من المصلين.

وكلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور محمد عزت مدير مديرية أوقاف أسوان بأداء خطبة الجمعة، في إطار خطة وزارة الأوقاف ومنهجها الراسخ في الدفع بالشباب المتميز من أبنائها في جميع مناحي العمل العلمي والإداري، وفِي إطار خطتها واهتمامها الدعوي بجميع مناطق الجمهورية ولاسيما المناطق الحدودية ودعمها بقيادات شبابية متميزة. 
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