خطيب مسجد الفتاح العليم يوضح السبب الرئيسي وراء هجرة النبي.. فيديو

قال الشيخ محمد حماد، أحد علماء وزارة الأوقاف، و خطيب مسجد الفتاح العليم، إننا نعيش أيام مباركة يتساءل فيها كثيرون عن السبب الرئيسي للهجرة النبوية المشرفة هل كانت فرارًا من التعذيب الذي لاقه المسلمون أم مجرد تضيق الخناق على النبي – صلى الله عليه وسلم- ورسالته.

وأوضح « حماد» أن السبب الرئيسي هو نشر الرحمة والعدالة، حيث جاء المصطفي – صلى الله عليه وسلم- برسالة عامة للبشرية جمعاء بعد أن عجت الأرض بالظلم والسلب والتعدى بين أفراد القبائل وغيرهم.

وتابع خطيب مسجد الفتاح العليم:" أراد الله أن يقيم الملة على أمر سوي، ويقيم العدل بين البشرية جمعاء، مستشهدًا بقوله – عليه الصلاة والسلام-: « الناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح».



