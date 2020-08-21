مدافع برشلونة جيرارد بيكيه على رادار الدوري الإنجليزي

كشف تقرير صحفي إنجليزي عن تلقي المدافع الاسباني جيرارد بيكيه لاعب فريق برشلونة عرضا خلال فترة الانتقالات الصيفية .





وكتبت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن نادي فولهام الإنجليزي يسعى للتعاقد مع بيكيه خلال الانتقالات الصيفية لدعم خط الدفاع قبل انطلاق الموسم الجديد .





وأضافة الصحيفة أن المدير الفني الجديد لبرشلونة رونالد كومان يسعى لإحداث ثورة كبيرة في صفوف فريق برشلونة بعد الخسارة المذلة أمام فريق بايرن ميونخ بنتيجة ثمانية أهداف مقابل هدفين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا .





وصرح بيكيه عقب فضيحة لشبونة المذله أنه مستعد لمغادرة الفريق بعدما وصل الي القاع وفشل في تحقيق بطولة الدورى الاسباني والخروج من بطولة كأس ملك إسبانيا من دور ربع النهائي وخسارة مذلة في دورى الابطال امام بايرن ميونخ .





كما أكدت الصحيفة ان بيكيه موافق بشكل مبدأي علي الانتقال إلي فريق فولهام خلال الانتقالات الصيفية .





وكان بيكيه لاعبا في صفوف فريق مانشستر يونايتد حتى عام 2008 قبل الانتقال إلى فريق برشلونة .



