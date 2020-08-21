AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مدافع برشلونة جيرارد بيكيه على رادار الدوري الإنجليزي

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 01:07 م
بيكيه واومتيتي
بيكيه واومتيتي
Advertisements
عبدالله هشام
كشف تقرير صحفي إنجليزي عن تلقي المدافع الاسباني جيرارد بيكيه لاعب فريق برشلونة عرضا خلال فترة الانتقالات الصيفية . 

وكتبت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن نادي فولهام الإنجليزي يسعى للتعاقد مع بيكيه خلال الانتقالات الصيفية لدعم خط الدفاع قبل انطلاق الموسم الجديد . 

وأضافة الصحيفة أن المدير الفني الجديد لبرشلونة رونالد كومان يسعى لإحداث ثورة كبيرة في صفوف فريق برشلونة بعد الخسارة المذلة أمام فريق بايرن ميونخ بنتيجة ثمانية أهداف مقابل هدفين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا . 

وصرح بيكيه عقب فضيحة لشبونة المذله أنه مستعد لمغادرة الفريق بعدما وصل الي القاع وفشل في تحقيق بطولة الدورى الاسباني والخروج من بطولة كأس ملك إسبانيا من دور ربع النهائي  وخسارة مذلة في دورى الابطال امام بايرن ميونخ . 

كما أكدت الصحيفة ان بيكيه موافق بشكل مبدأي علي الانتقال إلي فريق فولهام خلال الانتقالات الصيفية . 

وكان بيكيه لاعبا في صفوف فريق مانشستر يونايتد حتى عام 2008 قبل الانتقال إلى فريق برشلونة .

جدير بالذكر أن فريق فولهام عاد إلى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" الموسم المقبل بعد فوزه على برينتفورد بهدفين مقابل هدف في التصفيات النهائية بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي "شامبيونشيب" .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تعرضه لـ كدمة قوية خلال مواجهة نابولي.. ميسي جاهز لمواجهة بايرن ميونخ

تشكيل برشلونة أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.. ميسي يقود الهجوم

بايرن ميونخ يسجل الهدف الثاني في برشلونة

نيران صديقة.. ألابا يسجل التعادل لبرشلونة في شباك البايرن

بعد فضيحة الـ بايرن.. رحيل مدرب برشلونة مسألة وقت.. وهذا البديل الأقرب

كارثة تاريخية.. الصحف الإسبانية عن فضيحة سقوط برشلونة بالـ 8

ترشيحاتنا

كومان يضم ألفريد شرودر وهنريك لارسون إلى جهاز برشلونة

هل قرر ميسي الرحيل عن برشلونة؟.. تعرف على الحقيقة

حسن الرداد يكشف تفاصيل رفضه العمل بـ قصة حب.. فيديو

انقطاع المياه عن 15 منطقة بالقاهرة اليوم

حكاية طالب رفضته تربية رياضية كفر الشيخ بسبب شكله .. أحمد عمر : مليش ذنب .. وعميد الكلية : هيكون مبدع في مكان تاني

التذكرة بـ 50 قرشا.. تعرف على نظام اشتراكات المترو الجديد.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجمبسوت أنيق.. رانيا منصور تخطف الأنظار فى عقد قران شقيقتها

إغلاق جزئى لـ شارع فيصل بسبب إزالة عقار مخالف

على البحر.. زوجة تامر حسني تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة