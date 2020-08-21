الاثنين المقبل.. البرلمان يرفع أعمال دور الانعقاد الخامس والأخير

أكد المستشار محمود فوزي ،الأمين العام لمجلس النواب ،أنه من المرجح أن يختتم البرلمان دور الانعقاد الخامس يوم الإثنين القادم.





جاء ذلك في بيان صحفي اصدره مجلس النواب اليوم، بشأن حصاد جلساته العامة الأسبوع الماضي.





وأشارت الأمانة العامة لمجلس النواب، الي أن المحلس عقد جلسات مكثفة الاسبوع الماضي امتدت لما يقرب من (20) ساعة عمل ، وافق خلالها بصفة نهائية وبأغلبية ثلثي الاعضاء على (15) مشروع قانون كان سبق له مناقشتها واقرارها في مجموع موادها.





كما أقر المجلس (13) اتفاقية دولية منها اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان.