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رياضة

بعد اشتباكه مع سائحين.. الشرطة اليونانية تلقي القبض على هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 01:04 م
هاري ماجواير
هاري ماجواير
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محمد السعيد
ألقت الشرطة اليونانية القبض على هاري ماجوير مدافع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد اشتباكه مع سائحين إنجليز، خلال قضائه عطلته الصيفية بجزيرة ميكونوس.

وذكرت صحيفة بروتو ثيما" اليونانية، أن ماجواير اشتبك مع سائحين إنجليزي خلال تواجده بجزيرة ميكونوس.

وأضافت الصحيفة، أن الشرطة اليونانية تدخلت لإنهاء الخلاف، أن ماجوير كان غاضبا بشدة وحاول مقاومات السلطات، مما اضطر الشرطة للقبض عليه.

يذكر أن فريق مانشستر يونايتد ودع مسابقة الدوري الأوروبي مؤخرا، بعد الهزيمة أمام أمام إشبيلية بهدفين مقابل هدف، في الدور نصف النهائي.

وقررت رابطة الدوري الإنجليزي تأجيل مباراة مانشستر يونايتد أمام بيرنلي في الجولة الافتتاحية، بسبب مشاركة اليونايتد في الدوري الأوروبي مؤخرا.
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