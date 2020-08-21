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ديني

خطيب مسجد النور: لا حرج في صلاة كبار السن وأصحاب الأعذار الجمعة ظهرا.. فيديو

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 01:12 م
خطيب مسجد النور
خطيب مسجد النور
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محمد شحتة
قال الدكتور محمد عزت مدير مديرية أوقاف أسوان، إنه مع بداية العام الهجري الجديد، أذن الله بفتح المساجد لصلاة الجمعة فتحا جزئيا.

وأضاف عزت، في خطبة الجمعة، من مسجد النور بالعباسية، بعنوان "الدروس والعبر المستفادة من الهجرة النبوية المشرفة"، أنه ينبغي علينا أن نأخذ بالأسباب لنكون محلا لعطاء الله، واتباع الاجراءات الاحترازية.

وأكد خطيب مسجد النور، أنه لا حرج على الإطلاق، في ظل هذا الفتح الجزئي، أن يصلي كبار السن وأصحاب الأعذار أن يصلوا الجمعة في بيوتهم ظهرا، إلى أن يأذن الله برفع البلاء عن العالمين.

وتوجه خطيب مسجد النور،إلى الله بالدعاء أن يرفع البلاء عن العالمين، وأن يجعل فتح المساجد فتحا لا غلق بعده أبدا.
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