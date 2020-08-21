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أخبار البلد

النقل العام: نفوض الدولة لحماية الأمن القومي.. ومستمرون في الدفاع عن حقوق الـ30 ألف عامل

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 01:19 م
صدى البلد
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محمد غالي
عقدت النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العامة إجتماعًا لمجلس الإدارة، ناقشت فيه بعض القضايا والملفات المطروحة على الساحة.

وجاء في بيان اليوم الجمعة أن "النقابة العامة" بعثت رسالة تضامنية مع شعب لبنان في محنته، ونعت فيه ضحايا إنفجار "مرفأ بيروت" الذي تسبب في الالاف من الشهداء والمصابيين ،بخلاف الخسائر الإقتصادية التي قدرت بـ15 مليار دولار ،وتمنت "النقابة العامة " الرحمة للشهداء، وسرعة الشفاء للمصابيين.

كما أكدت "النقابة العامة " في إجتماعها برئاسة مجدي حسن، مواصلة دعم الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ،وتفويضه بإتخاذ ما يلزم لحماية الأمن القومي المصري في الداخل والخارج.

وأشارت النقابة العامة إلى إستمرارها في الدفاع عن حقوق العمال المنتمين إليها، وفي هيئة النقل العام، والبالغ عددهم 30 الف عامل، والتنسيق مع الجهات المعنية للحفاظ على حقوق هذه الفئة من إستقرار في العمل وخدمات صحية وإقتصادية  وإجتماعية وثقافية،والمشاركة في كل خطة التطوير والنهوض بهيئة النقل العام.

ودعت النقابة العامة جميع العاملين في هذا القطاع إلى الإستمرار في الإلتزام بالاجراءات الإحترازية تخوفا من موجهة جديدة من فيروس كورونا،مشيدة بإتباع العاملين تلك الإجراءات خلال الفترة الماضية ،داعية الدولة إلى دعم مستشفى النقل العام حتى تستطيع القيام بدورها على أكمل لمواجهة تلك "الجائحة".

وتطرق النقاش إلى خارطة الطريق المستقبلية للنقابة العامة خاصة في الجوانب التنظيمية وتسديد كل ما عليها من إلتزامات مالية تجاه الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، والإتحاد الدولي لعمال النقل "itf"، وتنظيم مجموعة من الأنشطة معهما من أجل توعية العمال وتثقيفهم ،والإستماع إلى مطالبهم من مواقع العمل وتوصيلها إلى صناع القرار.
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