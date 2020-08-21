ميران حسين تكتب: الكورونا المجتمعية

لما كل ست بتقول أنا ربيت ولادي أحسن تربية .. أومال العاهات إللي بنقابلهم في حياتنا دول ولاد مين ؟! ده أكتر سؤال الناس بقت بتسأله والحيرة مجنناهم .. منين الستات ربت ومنين طلعلنا جيل مهبب كده؟!





وعلشان نكون منصفين أحيانًا الست من دول بتكون فعلًا ربت كويس، لكن ولادها اختلطوا بنوعيات في المجتمع أقل ما يُقال عنها إنها مهببة ماشافتش أي نوع من أنواع التربية فبيتصابوا بالكورونا المجتمعية.





والكورونا المجتمعية مرض مجتمعي خطير جدًا بينتشر بسرعة البرق وللأسف كتير مننا مش واخد باله منه ولا عارف بينتشر أمتى ولا فين ولا إزاي، لكن لقيناه فجأة سيطر على أولادنا وبيدمر مجتمعنا.





بإختصار الكورونا المجتمعية زيها زي الكورونا المرضية الأثنين زي بعض من حيث الخطورة وطريقة الانتشار وحتى طريقة العلاج، الكورونا المجتمعية بتدمر المجتمع لأنها بتتنقل من إنسان لإنسان فبتقلبه للنقيض لإنها بتقضي على كل مبادئة وتربيته، زي الكورونا المرضية ما بتنتقل من إنسان لإنسان لكن بتصيب الجهاز التنفسى وبتدمره وبتقتله.

يعني تلاقي عيال متربية كويس جدًا اختلطت بعيال ناقصة تربية أو ماتربتش أساسًا، فبيكون الوضع إن العيال المتربية بتلقط من العيال اللي ماتربتش لأن مناعتها المجتمعية ضعيفة، زيها زي الطفل اللي طول عمره عايش في حتة نضيفة وبيأكل أكل صحي بيكون عرضة للأمراض أكتر من طفل متربي في الشارع وبيأكل من الزبالة، فطبيًا ومنطقيًا وعقليًا بيكون الطفل ده مناعته أقوى من الطفل الطفل الثاني.





فلو طبقنا الفكرة دي هنعرف إن المتوسخ أقوى وأكتر انتشارًا من النضيف، علشان كده هتلاقي المتربي بيلقط بسرعة خصوصًا إنه بيأخد على قفاه وبيلبس خوازيق فوق ما تتصور وشويه بشويه بيكتسب الكورونا المجتمعية اللى بتخليه يكتسب كل اللي يوسخه ويخليه يقدر يتعايش مع مجتمع تنازل عن الفضيلة والأخلاق والقيم .. مجتمع تنازل عن كل الأشياء الحلوة اللي ربنا خلقه بيها.





اختصارا علشان نقاوم الكورونا المجتمعية مش محتاجين مصل ولا دكاترة، إحنا محتاجين قانون العزل اللي بيستخدموه في السياسة، نعزل بيه الأصناف دي من المجتمع، نعاملهم إنهم منبوذين وغير مرغوب فيهم، نتجنبهم زي أى مرض مش نقعد جنبهم ونلقط منهم.





طبقوا مبدأ الحظر اللي عشناه مع الكورونا، اعملوا حظر لنفسكم ولولادكم من الأشكال دي، وغصب عنهم هيضمحلوا وينتهوا، قوموهم بكل ما أوتيتم من قوة لأن وجودهم دمار للمجتمع واللي يقول عكس كده يبقى ضد المنطق.