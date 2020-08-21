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فن

نبيل الحلفاوي لمتابعيه: توقفت عن الرد على الاسطوانات المشروخة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 02:08 م
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
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مصطفى كرم
وجه الفنان نبيل الحلفاوي رسالة إلى متابعيه،معبرا عن غضبه إزاء بعض الردود السلبية التي يتعرض لها على السوشيال ميديا. 

وغرد نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا: "‏توقفنا عن الرد على الاسطوانات المشروخة كي لا تتحول ردودنا هي الأخرى إلى اسطوانات مشروخة".

وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين " الراقي راقي" و "‏‎صح والله عندك كل الحق فإن البذاءه لها ناسها" و "‏‎القبطان المحترم دائما الذي يتغاضي عن اهدار الوقت فيما لا يفيد … المحترم محترم بردوا ".


وينتظر نبيل الحلفاوى، عرض مسلسله الجديد "القاهرة كابول"، مع فتحي عبدالوهاب، وطارق لطفي، وخالد الصاوي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي، والذى تم تأجيل عرضه إلى رمضان 2021.
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