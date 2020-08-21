AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الإدارية العليا تنتهي من تلقي طعون نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ.. اليوم

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 02:09 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
Advertisements
كتب محمد زهير
استأنفت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة صباح اليوم الجمعة تلقى الطعون على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بإعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ

وأصدرت قيادات مجلس الدولة تعليماتها للموظفين والعاملين بالمجلس مواصلة العمل بعيدًا عن أي إجازات لتنفيذ الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض عن موعد تلقي الطعون.


وينتظر قلم المحكمة المرشحون الخاسرون أو موكليهم من المحامين لتقديم الطعون على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بإعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ، على أن تفصل المحكمة الإدارية العليا، فيما يقدم لها من طعون خلال 10 أيام، تبدأ من غدا السبت وحتى آخر أغسطس.

وتستقبل المحكمة الإدارية العليا فى مقر مجلس الدولة بالدقى الطعون من جميع محافظات مصر، نظرا لوجود دائرة واحده بالمحكمة الإدارية العليا هى المختصة بنظر الطعون على انتخابات مجلس الشيوخ ، لتقوم المحكمة بدورها فى اصدار الاحكام وارسالها الى الهيئة الوطنية للتنفيذ حتى تقوم جولة الإعادة بالخارج يومى 6 و7 سبتمبر، بينما تجرى عملية التصويت فى الداخل يومى 8 و9 سبتمبر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليوم.. آخر موعد لتقديم الطعون في انتخابات مجلس الشيوخ

غدا.. الوطنية للانتخابات تعلن القائمة النهائية لمرشحي مجلس الشيوخ وبدء الدعاية

نجل حسين صبور يخوض السباق الانتخابى للشيوخ بحكم نهائى

إغلاق باب تسجيل المصريين بالخارج للتصويت فى انتخابات الشيوخ غدًا

في دقيقة من موبايلك .. اعرف لجنتك الانتخابية بـ انتخابات مجلس الشيوخ 2020

نتائج انتخابات الشيوخ.. 4 مرشحين لحزب النور في جولة الإعادة

ترشيحاتنا

إسرائيل تشتعل.. 12 صاروخا و49 حريقا وإصابة منزل في سديروت

تظلمات الثانوية العامة ترفع درجات 3002 طالب وطالبة حتى الآن

للمرة الثانية.. ميجان ماركل تنهر الأمير هاري خلال اجتماع

أصغر وأحلى مصور.. طفل لا يتعدى السابعة يقوم بفوتوسيشن لمي حلمي

ميكروباص غرق باللي فيه.. كوارث متتالية لمعديات الموت بالبحيرة.. فيديو

فلوسنا راحت فين.. مصدر بالكهرباء يوضح حقيقة سحب الرصيد فى العدادات مسبوقة الدفع

AdvertisementS

ليلة مرعبة.. ظهور شبح عروس في موقع بناء يثير رعب العاملين

بعد آيا صوفيا.. أردوغان يأمر بتحويل كنيسة شورا البيزنطية الأرثوذكسية إلى مسجد

صفعة لأردوغان.. حكومة السراج تعلن وقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا وتدعو لخروج القوات الأجنبية والمرتزقة

وزير التنمية المحلية: 688 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء تم تقديمها للمحافظات حتى الآن

انخفاض واضح..ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة ٢١-٨-٢٠٢٠

إسرائيل تشتعل.. 12 صاروخا و49 حريقا وإصابة منزل في سديروت

فلوسنا راحت فين.. مصدر بالكهرباء يوضح حقيقة سحب الرصيد فى العدادات مسبوقة الدفع

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب وانهيار الدولار| تفاصيل

بقيمة 6 جنيهات.. انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 21-8-2020

حكاية طالب رفضته تربية رياضية كفر الشيخ بسبب شكله .. أحمد عمر : مليش ذنب .. وعميد الكلية : هيكون مبدع في مكان تاني

الأرصاد: منخفض جوي جديد تشهده البلاد غدا.. ورياح مثيرة للأتربة تضرب الصعيد

استدرجها بكيس شيبسي و بسكوت.. مسن يحاول اغتصاب طفلة بالبحيرة ووالدتها تستغيث..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجمبسوت أنيق.. رانيا منصور تخطف الأنظار فى عقد قران شقيقتها

إغلاق جزئى لـ شارع فيصل بسبب إزالة عقار مخالف

على البحر.. بسمة بوسيل تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة