الإدارية العليا تنتهي من تلقي طعون نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ.. اليوم





وأصدرت قيادات مجلس الدولة تعليماتها للموظفين والعاملين بالمجلس مواصلة العمل بعيدًا عن أي إجازات لتنفيذ الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض عن موعد تلقي الطعون.









وينتظر قلم المحكمة المرشحون الخاسرون أو موكليهم من المحامين لتقديم الطعون على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بإعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ، على أن تفصل المحكمة الإدارية العليا، فيما يقدم لها من طعون خلال 10 أيام، تبدأ من غدا السبت وحتى آخر أغسطس.





وتستقبل المحكمة الإدارية العليا فى مقر مجلس الدولة بالدقى الطعون من جميع محافظات مصر، نظرا لوجود دائرة واحده بالمحكمة الإدارية العليا هى المختصة بنظر الطعون على انتخابات مجلس الشيوخ ، لتقوم المحكمة بدورها فى اصدار الاحكام وارسالها الى الهيئة الوطنية للتنفيذ حتى تقوم جولة الإعادة بالخارج يومى 6 و7 سبتمبر، بينما تجرى عملية التصويت فى الداخل يومى 8 و9 سبتمبر.