تحويل الأسلاك الهوائية إلى كابلات أرضية بشوارع العريش

تشهد مدينة العريش محافظة شمال سيناء ، حاليا تنفيذ مشروع تحويل شبكة اسلاك الكهرباء الهوائية الي كابلات أرضية، وذلك بسبب تهالك الشبكات وتعرضها للأعطال بشكل مستمر بسبب عوامل التعرية والظروف الجوية التي تتعرض لها المحافظة خلال موسم الشتاء وهبوب رياح شديدة، وبالتالي حماية المواطنين من مخاطر الكهرباء عند هطول الأمطار.
واكد اللواء الدكتور محمد شوشة المحافظ ، الي انه تم اعتماد ميلغ 18مليون جنية لاتمام مشروع احلال الاسلاك الهواءية بكابلات ارضية بتمويل من خطة العام المالي 2021/2020 م وذلك لتلافي المشكلات التي تتعرض لها شبكات الكهرباء الهواءية .
ولفت العميد ماجد محمد رءيس مدينة العريش ،الي انه تم الإنتهاء من تنفيذ مشروع تحويل الخطوط الهوائية لكابلات الجهد المتوسط بالمحافظة العام الماضي ، بنسبة 100%، مشيرا الي ان الخطة تتضمن تحويل الاسلاك الي كابلات ارضية في ٣٣ شارع والمتبقي ١٠ شوارع فقط والتي ستدخل ضمن خطة 2021/ 2022م القادم.
وفي نفس السياق .. تم تغيير الاسلاك الهواية الي خطوط أرضية خلال العامين الماضيين بمدينة الشيخ زويد ، وهناك تغير في بعض المناطق لإنهاء الخطوط الهوائية بأخرى أرضية، لتعتبر بذلك الشيخ زويد أول مدينة على مستوى شمال سيناء، تستخدم أحدث التقنيات الكهربائية المتطورة .
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