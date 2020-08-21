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أخبار البلد

انتخابات أطباء الأسنان.. الأمين المساعد: تزايد الإقبال خلال الساعات المقبلة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 02:11 م
صدى البلد
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محمد غالي - تصوير: عمرو سيد
قال الدكتور يوسف حمزة، الأمين العام المُساعد لنقابة أطباء الأسنان، عضو لجنة الإشراف على الانتخابات، إن عمليات التصويت بانتخابات التجديد تبدأ فى العاشرة صباحا وتستمر حتى الخامسة.

وأضاف حمزه، إن الإقبال للمشاركة بالتصويت بانتخابات التجديد النصفى، حتى الآن متوسط، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تشهد اللجان زيادة فى الإقبال خلال الساعات المُقبلة، حيث تستمر عمليات التصويت حتى الخامسة من مساء اليوم.


وأوضح الأمين العام المساعد، أن نسبة المشاركة فى الانتخابات خلال السنوات الماضية، تراوحت بين من 5 إلى 7%، مؤكدا أن اللجان بدأت فى العاشرة صباحا دون تأخر، ولم تتلق اللجان أى مُشكلات حتى الآن.

وأكد حمزه، أنه سيتم إعلان النتائج فور الانتهاء من الفرز، واستلام اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات النتائج من النقابات الفرعية، مشيرا إلى أن إجمالى عدد المرشحين على كل المقاعد 190 طبيبا للأسنان، من بينهم على مقعد النقيب ومستوى الجمهورية 52 عضوا، و127 مرشح فى النقابات الفرعية، وبالتزكية 11.

وأوضح حمزة، أن عدد الأطباء المُسجلين بالنقابة نحو 70 ألف طبيب للأسنان، ومن يحق له التصويت بالانتخابات مسددى اشتراكات النقابة حتى 2019، لافتا إلى إتاحة إمكانية تجديد الاشتراكات فى لجان التصويت، لدعم الأعضاء والتسهيل عليهم فى المُشاركة. 

 
وتُجرى انتخابات التجديد الصنفى، لنقابة أطباء الأسنان، اختيار النقيب العام، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، ويتنافس على مقعد النقيب العام لأطباء الأسنان، 10 مرشحين، هم: الدكتور سعيد الباسطى، الدكتور أحمد الزين، الدكتورة أميمة المحلاوى، الدكتور ياسر الجندى، الدكتور خيرى المرسى، الدكتور إيهاب هيكل، الدكتور حسام أبو ساطى، الدكتور أحمد توفيق، الدكتور أحمد أبو زيد، الدكتورة ميران سلطان، فيما يتنافس 190 مرشح على مقاعد النقابة العامة والفرعيات.


وأشارت النقابة، إلى ضرورة سداد اشتراكات النقابة حتى 2019 عن طريق الدفع نقدا أو بالخصم من المرتب أو بالمعاش، ليتمكن العضو من الإدلاء صوته، لافته إلى أنه يمكن للعضو غير مسدد الاشتراكات أن يقوم بسداد الاشتراكات حتى عام 2019، يوم الانتخاب بالنقابة الفرعية، ويُسمح له الإدلاء بصوته بموجب إيصال السداد .

 
كانت النقابة العامة لأطباء الأسنان، أعلنت عن إمكانية أعضائها على مستوى الجمهورية، مراجعة الاشتراكات، والتعرف على مقرات لجانهم للمشاركة بانتخابات التجديد النصفى، من خلال موقع النقابة الرسمى.
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