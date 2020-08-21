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فن

بأغنية أماكن السهر.. عمرو دياب يتصدر تطبيق أنغامي بمصر والوطن العربي

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 02:11 م
صدى البلد
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آيه عاطف
بعد طرح أغنية "أماكن السهر" للنجم عمرو دياب  بـ ٤٨ ساعة على تطبيق أنغامي تصدرت الأغنية توب مصر والوطن العربي.

أغنية "اماكن السهر" كلمات تامر حسين، والحان عزيز الشافعى، وتوزيع اسامه الهندى.

اغنية اماكن السهر حصرى على انغامي من ڤودافون ميوزك الخدمة التي اصبحت تقدم من ڤودافون حصري داخل تطبيق أنغامي لكل عملائها.

وفي وقت سابق، انتهى عمرو دياب من تصوير أغنية "أماكن السهر" بالساحل الشمالى وشاركت فى تصويرها الفنانة دينا الشربينى،  ومدير تصوير مازن المتجول، إخراج أحمد النجار، إشراف عام موسى عيسى

يذكر أن  الكليب و هو اعلان جديد لبيبسي و قد نوه عمرو دياب امس انه سيتم طرحه قريبا أنغامي هو منصة رقمية للموسيقى متوفر على كل أنظمة التشغيل والأول من نوعه في الشرق الأوسط.

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