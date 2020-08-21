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رياضة

بسبب الحجر الصحي.. ليفربول في ورطة قبل مواجهة آرسنال بكأس الدرع الخيرية

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 02:08 م
محمد صلاح نجم فريق
محمد صلاح نجم فريق ليفربول
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محمد السعيد
بات فريق ليفربول مهددا بعدم خوض مباراة آرسنال المقرر إقامتها،يوم 29 أغسطس الجاري، بكأس الدرع الخيرية.

ويخوض فريق ليفربول حاليا معسكر إعداد بالنمسا، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد 2020 - 2021.

وذكرت شبكة " سكاي" سبورتس، أن الحكومة البريطانية تعتزم دخول العائدين من النمسا الحجر الصحي لمدة 14 يوما، بداية من غدًا السبت، وذلك بعد تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا في النمسا.

وأضافت الشبكة أن ليفربول تقدم بطلب من خلال  الاتحاد الإنجليزي، للحصول على استثناء من الدخول في حجر صحي لمدة 14 يوما.

وفي حال دخول فريق ليفربول في حجر صحي لمدة 14 يوما، سيضطر الاتحاد الإنجليزي إلى تأجيل مباراة كأس الدرع الخيرية أو إلغائها.

يذكر أن تقارير أشارت مؤخرا إلى وجود حالة إصابة بفيروس كورونا في فريق ليفربول خلال معسكر الفريق بالنمسا، لكن النادي لم يعلن حتى الآن.


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