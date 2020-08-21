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رياضة

جنابري يفوز بجائزة لاعب الأسبوع في دوري أبطال أوروبا

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 02:10 م
جنابري
جنابري
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عبدالله هشام
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا "،عن فوز جنابري لاعب فريق بايرن ميونخ،بجائزة أفضل لاعب في أسبوع في مسابقة دوري ابطال اوروبا. 

وفوق جنابري على زميله روبرت ليفاندوفسكي ونيمار وانخيل دي ماريا لاعبا فريق باريس سان جيرمان في سباق الحصول على الجائزة .

وكان جنابري قاد بايرن ميونيخ للفوز على برشلونة في ربع نهائي بطولة دوري أبطال اوروبا وسجل هدف كما سجل هدفين في شباك ليون الفرنسي في نصف نهائي بطولة دوري الأبطال ليتأهل لنهائي المسابقة . 

ويواجه فريق بايرن موينخ منافسه باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الأحد المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء في نهائي بطولة دورى الابطال على ملعب النور بمدينة لشبونة البرتغالية . 

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