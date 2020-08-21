حيلة غريبة من الوحدات المحلية في المنيا لسرعة التصالح مع المباني المخالفة



وجهت المهندسة نبيلة على محمود رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا ، رؤساء الوحدات القروية التابعة للمركز بحث أصحاب المنازل المخالفة بسرعة تقديم طلبات التصالح.





وقام المهندس عماد مهران رئيس قرية بني حرام والعاملين بإدارة التنظيم بتحديد المنازل المخالفة التي لم تتقدم للتصالح وكتابة مايفيد إنها مخالفة علي واجهة هذه المنازل لتعريف صاحب العقار المخالف بالمخالفة وانذاره بسرعة التقدم للتصالح او الازالة الفورية له.







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واعلنت الوحدة المحلية أن آخر موعد لتقديم طلبات التصالح نهاية الشهر وآخر موعد لدفع جدية التصالح 15 سبتمبر لمن تقدموا بطلباتهم ولم يسدد جدية التصالح.





وفي نفس السياق شددت رئيس المركز علي جميع رؤساء القري بسرعة كتابة عبارة المنزل مخالف علي واجهة كل المنازل المخالفة بدائرة المركز حيث ان العديد من المواطنين لا يعلمون بان منازلهم مخالفة.



