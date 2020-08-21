الفيوم تحصد مركزين على مستوى الجمهورية بمسابقة الحديث الصحفي الإلكتروني





شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم فى مسابقة الحديث الصحفي الإلكتروني على مستوى الجمهورية، وحققت مراكز متقدمة فى المسابقة.





حيث فازت مدرسة الرواد الخاصة الابتدائية بغرب الفيوم بالمركز السادس متميز على مستوى الجمهورية في المسابقة ، وعنوان الحديث الصحفي : الدمج لفئات الاعاقة ، بمشاركة الطالبات (مريم عاطف ابراهيم و حنين حمدى محمد نجيب و ريناد محمد معوض )









كما فازت مدرسة فصول دمو الإعدادية الجديدة بشرق الفيوم ، بالمركز الثامن متميز على مستوى الجمهورية ، عنوان الحديث الصحفي : النشاط الطلابي ودوره فى النهوض بالمجتمع، بمشاركة الطالبة منة الله زايد رمضان.





تقدم الدكتور محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة القلبية الخالصة للفائزين فى المسابقة، وتوجية عام الصحافة بالمديرية والإدارات التعليمية، وذلك للجهد المتميز المبذول فى العمل.