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منوعات

رواده قفزوا من الشرفات.. حريق بفندق فاخر يتردد عليه المشاهير بإسبانيا.. فيديو

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 02:13 م
حريق بفندق فاخر يتردد
حريق بفندق فاخر يتردد عليه المشاهير بإسبانيا
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شيماء مصطفى
لقي شخص مصرعه، جراء اندلاع حريق في فندق يرتاده المشاهير والفنانين، حيث يقع في منطقة كوستا ديل سول الإسبانية.

ووفقًا لصحيفة "صن" البريطانية، أصيب ما لا يقل عن 10 أشخاص، وتوفى آخر، بعد اندلاع الحريق في فندق "سيسو ماربيلا".

وبحسب ما نقله شهود عيان، أثار الحريق حالة من الذعر بين المتواجدين في الفندق، ما دفعهم إلى القفز من الشرفات، فيما سمع بعض الشهود أصوات انفجار كبير.

وذكرت مصادر أنه كان هناك حوالي 100 شخص يقيمون في الفندق عندما اندلع الحريق، وقال شهود عيان إنهم رأوا كرة كبيرة من النار تندلع من فندق سيسو ماربيلا.

وأظهرت لقطات مصورة أشخاصًا يقفزون من شرفات واجهة المبنى الخشبية لإنقاذ أنفسهم، بينما قام رجال الإطفاء بأعمالهم لإخماد الحريق.

ويشتهر هذا الفندق، بأنه كان المكان المفضل على مدار السنين لكبار لاعبي كرة القدم والمشاهير منهم الملاكم جيمس ديجيل، ونجمة برامج التليفزيون الواقعية، لورين جودجير، وعارضة الأزياء لوران بوب. 

وقالت إحدى الصحف الإسبانية إن الضحية توفى أثناء محاولته الهروب من النيران من خلال التسلق إلى جانب الفندق.

وحتى الآن لم يتضح بعد سبب الحريق ومازال قيد التحقيق.
رواده قفزوا من الشرفات.. حريق بفندق فاخر يتردد عليه المشاهير بإسبانيا.. فيديو
رواده قفزوا من الشرفات.. حريق بفندق فاخر يتردد عليه المشاهير بإسبانيا.. فيديو
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