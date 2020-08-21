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حوادث

القبض على لص سرق منزل صديقه بالسويس

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 02:49 م
القبض علي لص سرقة
القبض علي لص سرقة منزل صديقة بالسويس
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حسن غنيمة
قررت النيابة العامة بالسويس، حبس " م . م " 34 عام 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بتهمة  بسرقة منزل صديقة بمدينة السلام بحى فيصل ، والاستيلاء علي مبلغ مالي 120 الف جنية.

كان اللواء هشام رشاد مدير ادارة البحث الجنائي تلقي بلاغا بتعرض منزل بمدينة  السلام للسرقة، وسرقة مبلغ مالي 120 الف جنية.

وبتشكيل فريق بحث بقيادة المقدم حسن عبدالرحمن رئيس مباحث قسم شرطة فيصل، تم اجراء معاينة للمنزل وتبين أنه تم الدخول الي المنزل عن طريق مفتاح مصطنع، وأن من قام بارتكاب جريمة السرقة صديق مالك المنزل مستغل ثقة صديقة وانه يعلم وجود مال بالمنزل.

وبعد اصدار اذن من النيابة العامة بما تضمنته التحريات، تمكن النقيب عبدالرحمن زكي معاون مباحث قسم شرطة فيصل من القبض علي المتهم بسرقة الأموال من المنزل، ونجح معاون المباحث في استعادة المبالغ المالية كاملة " 120 الف جنية " بعد قيام المتهم بالاعتراف.

وقام مالك المنزل بتوجه الشكر لرجال المباحث بقسم شرطة فيصل لنجاحهم في ضبط المتهم بعد وقت قصير من ارتكاب الجريمة.

يذكر، أن مباحث قسم شرطة فيصل الفترة الماضية نجحت في وقف جرائم السرقة المتكررة، وتم القبض علي اخطر المجرمين من اللصوص وتجار المخدرات.
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