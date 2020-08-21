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أخبار البلد

البيئة تحاصر التلوث.. حملة تفتيشية على 10 مصانع بـ بلبيس وفحص عوادم المركبات بأسيوط

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 02:49 م
صدى البلد
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قسم الأخبار
شارك الفرع الاقليمى لجهاز شئون البيئة بالشرقية فى حملة مكبرة بالتنسيق مع المحافظة وهيئة الاستثمار والدفاع المدني وهيئه السلامة والصحة المهنية ومديرية التموين والتجارة الداخلية، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بضرورة إحكام الرقابة على المصادر المحتملة للتلوث. 

أسفرت الحملة عن التفتيش على 10 مصانع داخل المنطقة الصناعية بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما قام الفرع بتشكيل لجنة تفتيشية بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورئاسة مركز ومدينة بلبيس ، حيث تم معاينة أحد مشروعات تكرير وتعبئة الزيوت بقرية السلام - مركز بلبيس وتم إجراء عدد من القياسات البيئية واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ومن ناحية أخرى قام فرع جهاز شئون البيئة بأسيوط بتنفيذ حملة مرورية لفحص عوادم المركبات بالتنسيق مع إدارة المرور وشرطة البيئة والمسطحات بمنطقة منقباد للتأكد من مدى مطابقتها للقياسات والمعايير البيئية ، حيث تم توقيع غرامات بيئية على المركبات المخالفة ، وخلال الحملة تم توعية قائدى المركبات بأهمية ضبط محرك السيارة للحد من تلوث الهواء  والحفاظ على صحة المواطنين.
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