البيئة تحاصر التلوث.. حملة تفتيشية على 10 مصانع بـ بلبيس وفحص عوادم المركبات بأسيوط

شارك الفرع الاقليمى لجهاز شئون البيئة بالشرقية فى حملة مكبرة بالتنسيق مع المحافظة وهيئة الاستثمار والدفاع المدني وهيئه السلامة والصحة المهنية ومديرية التموين والتجارة الداخلية، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بضرورة إحكام الرقابة على المصادر المحتملة للتلوث.





أسفرت الحملة عن التفتيش على 10 مصانع داخل المنطقة الصناعية بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.





كما قام الفرع بتشكيل لجنة تفتيشية بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورئاسة مركز ومدينة بلبيس ، حيث تم معاينة أحد مشروعات تكرير وتعبئة الزيوت بقرية السلام - مركز بلبيس وتم إجراء عدد من القياسات البيئية واتخاذ الإجراءات اللازمة.



