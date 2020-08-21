إغلاق 14 محلا بدون ترخيص بالسويس





قاد الحملة المهندسه فاتن إبراهيم رئيس حى فيصل و محمد عبد الله سكرتير حى فيصل و المهندس محمد صابر مدير الادارات الهندسيه .





نفذت الحملة ١٤ قرار غلق وتشميع لإدارة منشأة بدون ترخيص بشارع عمر بن عبد العزيز السلام١.





وأشارت فاتن ابراهيم، رئيس الحى، فى بيان اعلامى صادر من الحى، إلى ان حملات غلق وتشميع المحلات المخالفه والتى بدون ترخيص مستمره بشكل يومى وعلى مدار اليوم بالكامل.