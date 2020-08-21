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محافظات

تموين الفيوم: حملات يومية لمتابعة التزام المخابز بالرغيف الجديد

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 02:49 م
رغيف الخبز
رغيف الخبز
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الفيوم - نبيل أبو السعود

قال المهندس سيد حرز الله وكيل وزاره تموين الفيوم إن العمل بالمخابز البلدية متظم فى اليوم الثانى على التوالى لتطبيق منظومة التكلفة الجديدة لرغيف الخبز البلدى المدعم والذى يباع ب 5 قروش للرغيف الواحد .



وأضاف أنه سيتم شن حملات يومية على المخابز البلديه للتأكد من انتظام إنتاج الخبز المدعم وطرحه للمواطنين بالسعر المقرر وهو 5 قروش وتذليل اى عقبات تواجه منظومة الإنتاج و انتاج  خبز جيد ومطابق للمواصفات .


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وأكد حرز الله  انه يتم يوميا  منذ الصباح الباكر المرور الميداني على أرض الواقع على كافه المخابز على مستوي المحافظه وذلك لمتابعة سير العمل فى المخابز وانتظام  صرف الخبز للمواطنين بموجب البطاقات التموينية .



بالاضافة الى التأكد من إلتزام المخابز بالتعليمات الوزارية المنظمة للعمل والخاصة بالمواصفات والجودة والأوزان ، وكذلك المحافظة على نفس الكميات المتوفرة للمواطن الفيومي يوميًا.

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