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آخر جمعة بدون مصلين.. خطيب مسجد الفتاح العليم: النيل مولود قبل الأرض.. ولهذا السبب لن يُمنع منه قطرة.. الدولة والأزهر يحملان الرسالة النبوية إلى يوم الساعة.. وهذا هو السبب الرئيسي وراء هجرة النبي

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 04:01 م
خطيب مسجد الفتاح
خطيب مسجد الفتاح العليم
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يارا زكريا

خطيب مسجد الفتاح العليم: 

- النيل مولود قبل الأرض.. ولهذا السبب لن يُمنع منه قطرة

- الدولة والأزهر يحملان الرسالة النبوية إلى يوم الساعة

- إنجازات الدولة تتجلى فيها أسمى معاني الأمانة ومن العجب إنكارها

- هذا هو السبب الرئيسي وراء هجرة النبي 

- وأدعو الله أن يحفظ مصرنا ونيلها وأمنها وشبابها ورجالها ونسائها


ألقى الشيخ محمد حماد، أحد علماء وزارة الأوقاف، وخطيب مسجد الفتاح العليم، خطبة الجمعة اليوم عن الهجرة النبوية وأبرز أسبابها والدروس المستفادة منها لنطبقها في حياتنا اليومية، كما أدلى بعدد من التصريحات، والتي نبرزها جميعًا في التقرير التالي. 


وقال « حماد» إن الله – عز وجل- جعل النيل أمانة عندنا، وهو هبته – تعالى- لنا، قال – تعالى-: « مَرَجَ البَحْرَينِ يَلتَقِيَانِ  بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ»، ( الرحمن: 19- 20

 

وأضاف خلال إلقائه خطبة الجمعة اليوم: "أتعلمون أن النيل مولود قبل الأرض، لأن الله ذكره في القرآن والتوراة من قبله، وهما من قدمه - عز وجل-، وهو نهر من  أنهار الجنة".



وتابع خطيب مسجد الفتاح العليم أنه  لن يستطيع أحد أن يمنع منه قطرة واحدة؛ لأنه يجري بأمر الله، وكما أن للبيت رب يحميته، فالنيل رب يحميه، وجيش الله له جيشيًا من السماء والأرض والبر والبحر


ونبه الشيخ محمد حماد، أن النبي – صلى الله عليه وسلم-  رحمة مهداة لنا، وقامت رسالته على هذا الأمر أيضًا، مستشهدًا بقوله – تعالى-: « وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ»، ( سورة الأنبياء: الية 107).

 

وأوضح خلال إلقائه خطبة الجمعة اليوم ، من مسجد الفتاح العليم، أن النبي - صلى الله عليه وسلم- خرج من مكة  لنشر قيم المساواة والتعايش مع الآخر، وإن اختلفت الديانات، مستدلًا بقوله – تعالى-: « وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۖ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ»، ( سورة هود: الآية 118).

 

وأكد أن الدولة المصرية والأزهر الشريف يحملنا هذه الرسالة إلى يوم الساعة رغم من يحاولون انتزاعها ونشر الزيف ولو بإنفاق الملايين، فتحمل العلم وإبطال المبطلين والجاهلين والمنتحلين، حاملين في ذلك شعار الرحمة.

 

 وواصل أن الأزهر ما زال يحافظ على إرسال البعثات إلى العالم أجمع بدعم من الدولة المصرية لنشر السلام بين أفراده  أجمعين مسلمين وغير مسلمين، وجميع المصريون يحملون هذه الرسالة.


وأفاد الشيخ محمد حماد، أحد علماء وزارة الأوقاف، وخطيب مسجد الفتاح العليم، أن من عجيب الأمر إنكار إنجازات الدولة في إصلاح الطرق والكباري من قبل البعض.


وتساءل حماد خلال إلقائه خطبة الجمعة اليوم، أن إنجازات الدولة كيف لا يرونها، وهي تتجلي فيها أسمي معاني حمل الأمانة، كما تعلمنا من الهجرة النبوية، وعظيم الثواب عند الله.


واستشهد خطيب الفتاح العليم بما روى عن النبي – صلى الله عليه وسلم-، قال: « لَقَد رأَيْتُ رَجُلًا يَتَقَلَّبُ فِي الْجنَّةِ فِي شَجرةٍ قطَعها مِنْ ظَهْرِ الطَّريقِ كَانَتْ تُؤْذِي الْمُسلِمِينَ»، رواه مسلم .. وفي رواية: «مرَّ رجُلٌ بِغُصْنِ شَجرةٍ عَلَى ظَهْرِ طرِيقٍ فَقَالَ: واللَّهِ لأُنَحِّينَّ هَذَا عنِ الْمسلِمِينَ لا يُؤْذِيهُمْ، فأُدْخِلَ الْجَنَّةَ».


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وأبان أن الشيخ محمد حماد، أحد علماء وزارة الأوقاف، و خطيب مسجد الفتاح العليم، أننا نعيش أيام مباركة يتساءل فيها كثيرون عن السبب الرئيسي للهجرة النبوية المشرفة هل كانت فرارًا من التعذيب الذي لاقه المسلمون أم مجرد تضيق الخناق على النبي – صلى الله عليه وسلم- ورسالته.


وأوضح « حماد» أن السبب الرئيسي هو نشر الرحمة والعدالة، حيث جاء المصطفي – صلى الله عليه وسلم- برسالة عامة للبشرية جمعاء بعد أن عجت الأرض بالظلم والسلب والتعدى بين أفراد القبائل وغيرهم.

 

وأكمل خطيب مسجد الفتاح العليم:"  أراد الله أن يقيم الملة على أمر سوي، ويقيم العدل بين البشرية جمعاء، مستشهدًا بقوله – عليه الصلاة والسلام-: « الناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح».

 

وجه الشيخ محمد حماد، أحد علماء وزارة الأوقاف، وخطيب مسجد الفتاح العليم، بالدعاء بزوال الغمة والوباء للأبد، والعودة إلى صلاة الجمعة وأن يحفظ الله مصر ونيلها وأمنها وشبابها ورجالها ونسائها .  

 

وقال «حماد»: « اسأل الله أن يجعل جمعنا هذه جمعًا مرحومًا وتفرقنا من بعده معصومًا، وألا يجعل خلفنا ولا أمامنا ولا حولنا شقيا ولا محروما، اللهم أكشف الغمة عن هذه الامة، وأصرف عنا الوباء والبلاء يا رب العالمين».


وأردف خطيب الفتاح العليم: « اللهم اعدنا إليك وإلى صلاة الجمعة، وخذ بايدنا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم احفظ مصرنا ونيلها واحفظ عليها أمنها وشبابها ورجالها ونسائها».  


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