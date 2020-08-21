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برلمان

وقف إطلاق النار في ليبيا.. الحرية المصري يطالب بضمانات جديدة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 02:43 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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ماجدة بدوي
أعلن حزب الحرية المصري عن كامل تأييده للتطورات الأخيرة في الملف الليبي، عقب الإعلان عن التوافق حول وقف إطلاق النار، ويثمن رئيس المجلس الرئاسي للحزب والمتحدث الرسمي النائب محمد عطية الفيومي كل ما يؤدي إلى تفكيك الميليشيات، ووقف التدخل الأجنبي.

وأكد "الفيومي"، ضرورة إنجاح المبادرات الجادة الساعية إلى إبطال مفعول العمليات الإرهابية بكافة الأراضي الليبية، لافتًا إلى الدور المبكر والمساعي المخلصة للقيادة المصرية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو الوصول إلى التسوية السياسية التي تلبي طموحات الشعب الليبى فى استعادة الهدوء والحفاظ على نسيج الشعب الليبي وحفظ مقدراته".

ورأى الحرية المصري في المستجدات الأخيرة، التي عبرت عنها بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا، بوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية فى كافة الأراضي الليبية، مايشبه" نقطة ارتكاز" يمكن الانطلاق منها لإحلال الهدوء والاستقرار بالاتجاه الاستراتيجي الغربي للبلاد.

وشدد النائب عطية الفيومي على أهمية الإسراع الفوري في البدء بترحيل جميع الميليشيات والقوات الأجنبية والمرتزقة المتواجدة على الأراضي الليبية، واتخاذ كافة الضمانات التي تحول دون تحول الأراضي الليبية إلى مسرحا للمعارك الدموية والتخريبية.

واختتم رئيس المجلس الرئاسي لحزب الحرية، بأن الدور البطولي للرئيس السيسي سيظل خالدًا في ذاكرة التاريخ، بأنه القائد الذي أوقفت القاهرة في عهده أشكال التدخل الأجنبي في ليبيا، انطلاقًا من ثوابت وطنية خالصة تحرص على سلامة واستقرار المنطقة العربية بأسرها.
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