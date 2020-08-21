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ثقافة

حفل توزيع جوائز مبدعى المستقبل بثقافة روض الفرج

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 04:01 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة حفل توزيع جوائز مبدعي المستقبل في مجال الرسم والشعر والقصة للعام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠، بقصر ثقافة روض الفرج، والتي أُقيمت بالتعاون مع إدارة الموهوبين والتعليم الذكي بمديرية التعليم بالقاهرة بحضور ممثلين عن إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي وفرع ثقافة القاهرة وممثلين عن الإدارة التعليمية.

فاز في المسابقة سبعة طلاب في مجال القصة وسبعة آخرون في مجال الشعر، كما فاز عشرون طالب في مجال الرسم.

تضمن الحفل عرض تنورة، بجانب عرض غنائى لفريق كورال قصر ثقافة روض الفرج لذوي القدرات الخاصة.

 اختتم الحفل بتوزيع شهادات تكريم للجنة تحكيم المسابقة من الجهة الثقافية وهم مدير  قصر ثقافة عين حلوان "تحكيم رسم"، السيد جلال عضو اتحاد كتاب "تحكيم قصة" ، والشاعر محمد الشحات "تحكيم شعر".

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